Правительство России поддержит создателей креативного интернет-контента

В России в 2020 году стартует конкурс с призовым фондом в 3 млрд рублей для компаний, создающих креативный молодежный контент в интернете.

Как сообщил на встрече с представителями Института развития интернета (ИРИ) и медиаиндустрии в Москве первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, на поддержку отечественных компаний, которые создают креативный контент в интернете, впервые заложено довольно значимое бюджетное финансирование.

По его словам, процедура отбора проектов, которые получат поддержку, будет максимально открытой:

«Гранты будут предназначены как для существующих компаний, которые могут прийти с готовыми проектами, так и для творческих команд, которые могут прийти с концептом проектов».

Кириенко отметил, что в вопросе финансирования будет использоваться опыт Фонда кино и Фонда президентских грантов.

Прием заявок на конкурс начнется уже в январе. В конкурсе смогут принять участие проекты по четырем направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение.

Тематическими направлениями конкурсного отбора станут: «Живая память» (о Победе 1945 года), «Мы вместе» (о многонациональной стране), «Делай добро» (о волонтерстве), «Гордимся» (о победах россиян), «Действуй!» (о возможностях россиян).

Отправить заявку на конкурс можно на сайте ИРИ.

Напомним, в декабре 2018 года российские власти выделили 400 млн рублей на поддержку создания позитивного контента в рунете. По словам президента РФ Владимира Путина программа по поддержке позитивного контента в интернете действует по аналогии с уже существующими программами поддержки такого контента в кино и телевидении.

