Поиск Mail.ru учится понимать запросы в форме «живого» диалога

Поиск Mail.ru тестирует новый механизм распознавания естественного языка. Сервис учится понимать обращения в форме «живого» диалога, чтобы быстрее дать пользователю необходимый объем информации.

Как и при человеческом общении, сервис будет учитывать контекст предыдущих запросов и связи между ними. Зная характер прошлых запросов, нейросети будет проще понять цель поиска и быстрее подобрать подходящие ответы.

Пользователям требуется больше запросов, чтобы найти необходимый объем информации. Продолжительность сессии тоже увеличивается и в такой ситуации обычно состоит из последовательности запросов, связанных между собой. Поэтому сервис научился запоминать объект предыдущих поисков и держать его «в уме» при обработке последующих запросов. Теперь даже если пользователь полностью изменит формулировку запроса, поиск из контекста поймет, о чем речь.

Задать вопрос системе можно в любой форме, как в обычном человеческом диалоге. К примеру, пользователь может спросить: «Кто написал Евгения Онегина?», увидеть результат и тут же написать: «А Мертвые души?». Поиск поймет, что речь все еще о литературе.

Нейросеть непрерывно обучается, чтобы поддерживать диалог с пользователем как можно дольше. Это один из первых в мире поисковых сервисов, использующий подобные механизмы работы с запросами. Технологии анализа контекста разрабатываются в MRG Tech Lab — технологическом подразделении Mail.ru Group.

Сейчас «живой» поиск работает в режиме открытого тестирования. Все желающие могут начать с ним работу по специальной ссылке. Ссылка также опубликована в социальных сетях Mail.ru.

Напомним, в октябре прошлого года Поиск Mail.ru начал бета-тестирование поиска по социальным сетям. Поиск идет по 4 соцсетям: Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Insagram.

