Потребление в интернете сильно изменилось с началом самоизоляции. Пользователи стали проводить в онлайне еще больше времени и искать товары и услуги по новым потребностям, например, для новых хобби и плодотворной работы. Чтобы владельцы бизнеса могли понять изменения в поведении потребителей и направить усилия в самые эффективные каналы взаимодействия с ними, Яндекс представил актуальную статистику по всплескам запросов на поиске и росту трафика в рунете за апрель текущего года.

Помимо роста интереса к сезонным индустриям, в целом в апреле начал стабилизироваться спрос на другие товары и услуги. Бизнес и люди постепенно адаптировались к изменениям — на поиске снова повышается количество запросов про регистрацию бизнеса и поиск работы.

Рост спроса на онлайн-концерты, выставки, творчество

Интерес к концертам на поиске растет на фоне запуска онлайн-спектаклей и видеотрансляций выступлений музыкантов. Возможно, повлияла ещё популярность танцевальных флешмобов — многие блогеры транслируют зажигательные ритмы на балконах, а пользователи их смотрят.

Поисковый интерес к концертам

Некоторые музеи уже адаптировались в интернете, например — запустили виртуальные экскурсии. За счёт нового формата в середине апреля выставки нарастили спрос почти в 2 раза, по сравнению с первой неделей самоизоляции.

Поисковый интерес к выставкам

Свободное время стали чаще занимать рукоделием и поиском товаров для творчеств. В сравнении с неделей от 30 марта, на второй неделе апреля трафик сайтов с товарами для рукоделия и хобби прирос на 8%, а с товарами для творчества — на 9%.

Трафик на сайтах с товарами для творчеств

Растет тренд на занятия спортом и здоровое питание

Домашние тренировки легко встроились в новый ритм жизни. С каждой неделей люди активнее ищут спортивные принадлежности — прирост запросов с 6 по 12 апреля вырос относительно предыдущей недели на 88% и продолжал расти. На пике спроса оказались товары для бега.

Поисковый интерес к инвентарю для тренировок и бега

Интерес к полезным блюдам и приготовлению своими руками обогнал показатели февраля и вырос на 63%, по сравнению с первой неделей самоизоляции.

Поисковый интерес к здоровому питанию

Интерес к полезным блюдам и приготовлению своими руками обогнал показатели февраля и вырос на 63%, по сравнению с первой неделей самоизоляции.

Поисковый интерес к здоровому питанию

Популярность кулинарии увеличила трафик на сайтах с рецептами. Всплеск посещений пришелся на 18 апреля, когда многие готовили праздничный стол к Пасхе.

Трафик на сайтах с рецептами

Вместе с интересом к кулинарии на поиске вырос спрос на посуду и кухонные принадлежности.

Учиться стали активнее

Помимо перевода школьных уроков в онлайн, рост посещений объясняется подготовкой выпускников к экзаменам, поступлению в институты и колледжи. По сравнению с мартом, в апреле в два раза увеличился интерес к дополнительным курсам и кружкам, почти в три — к информации про среднее образование. Дошкольное образование тоже актуально — трафик на сайтах тематики прирос на 85%.

Трафик на образовательные сайты

Больше чем на половину увеличилась посещаемость площадок про высшее образование и иностранные языки, по сравнению с данными с 30 марта по 5 апреля.

Трафик на сайты про высшее образование и иностранные языки

Усиливается интерес к ремонту и загородному хозяйству

Сезонный тренд к дачному строительству продолжает расти. Люди активно ищут заборы, древесину, кровлю и сопутствующие материалы.

Поисковый интерес к строительству и ремонту

В апреле примерно на треть стало больше запросов про гриль и мангалы, теплицы, грунт, рассаду и садовый инвентарь.

На тематических сайтах продолжают изучать товары для отделки, интерьерные решения и советы по выбору строительных материалов.

Трафик на сайтах с товарами для дома и ремонта

Набирают популярность загородные дома

Недвижимость за пределами города остается актуальным вопросом. С начала апреля количество запросов про строительство выросло на четверть, почти такой же темп интереса к аренде.

Поисковый интерес к загородной недвижимости

Спрос на недвижимость восстанавливается

Из интересного — новость о программе льготной ипотеки и увеличение запросов про недвижимость в день анонса. Одинаково часто искали разные классы недвижимости: бизнес, премиум, эконом, комфорт. В это же время начали активнее искать информацию про ипотечные кредиты.

Вероятно, по той причине, что льготная ипотека ограничена только максимальной суммой кредита, пользователи примерно одинаково часто искали разные классы жилья, подходящие под эти условия.

Поисковый интерес к недвижимости

Выравнивается спрос на товары для автомобилей

Не все автомобилисты успели подготовится к весне — в апреле число запросов про запчасти постепенно растет.

Поисковый интерес к автомобильным товарам

В новых условиях пользователи чаще самостоятельно занимаются поиском и заменой фильтров, колодок и других запчастей. Поэтому посещаемость контентных сайтов для автомобилистов тоже выросла.

Трафик на сайтах про автомобили

Напомним, недавно Яндекс рассказал, как менялись запросы с 15 марта по 5 апреля.