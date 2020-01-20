Увеличилось количество людей, использующих голосовых помощников для шопинга

Около 35% потребителей уже имеют в доме голосового помощника, а 23% планируют приобрести его до конца 2020 года. Среди наиболее популярных его применений — звонки, проигрывание музыки и шопинг. Об этом говорится в исследовании рынка аудио 2019 г., проведенного Qualcomm, — разработчиком беспроводных средств связи. В опросе приняли участие 6 тыс. человек, живущих в Китае, США, Японии, Индии, Германии и Великобритании.

Исследование показало, что чаще всего «умное» аудиоустройство используется для поиска общей информации (51%). Наиболее популярными функциями ассистента стали также стриминг с других устройств (50%) и оповещения о погоде (49%). По сравнению с 2018 годом пользователи чаще стали задействовать устройство при совершении звонков (46% против 32% в 2018 г.), прослушивании подкастов (38% против 24%) и музыки (43% против 7%), а также во время шопинга (31% против 20%).

Около 63% владельцев «умных» колонок используют их ежедневно, а 29% — несколько раз в неделю.

Две трети пользователей (64%) считают, что хорошее качество звука является решающим критерием для покупки. Также 54% заявили, что имеет значение цена устройства. Третьим по важности критерием стала портативность и мощность аккумулятора (около 43%) — потребители ожидают, что «умная» колонка будет работать более 12 часов без подзарядки.

Подавляющее большинство пользователей (76%) довольны тем, что голосовой помощник быстро реагирует на команду. Владельцам устройств также нравится, что девайс правильно отвечает на их вопросы (74%) и в целом верно понимает их реплики (72%). Моментальный отклик на обращение — еще одно качество колонок, которое отдельно отмечают пользователи (73%).

Самыми популярными голосовыми ассистентами стали Alexa от Amazon и Google Assistant. В тройку лидеров попал также Bixby от Samsung. Ассистенты от китайских производителей, в частности Xiao AI и AliGeni, пользуются спросом на родине и в Индии.

Отметим, что по результатам ежегодного исследования точности цифровых ассистентов от Perficient Digital, по точности ответов среди голосовых помощников в 2019 году лидировал Google Assistant, а Alexa заняла второе место.