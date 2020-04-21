Потребление в интернете сильно изменилось с началом самоизоляции. Пользователи стали проводить в онлайне еще больше времени и искать товары и услуги по новым потребностям, например, для новых хобби и плодотворной работы. Чтобы владельцы бизнеса могли понять изменения в поведении потребителей и направить усилия в самые эффективные каналы взаимодействия с ними, Яндекс представил актуальную статистику по всплескам запросов на поиске и росту трафика в рунете за март-апрель текущего года.

Чтобы узнать, отличались ли интересы и визиты на сайты пользователей в период с 15 марта по 5 апреля от обычных будничных, Яндекс сравнил их с февральскими. А чтобы оценить, насколько они были похожи на интересы и визиты в долгие праздники — сопоставил с новогодними каникулами. При сравнении периодов в расчет брались среднедневные значения.

На пике популярности развлекательный контент: видео, музыка и игры

В новых условиях пользователи стали чаще искать на Яндексе видео и музыку. Когда в середине марта сервисы рассказали о предоставлении бесплатного доступа для всех желающих, интерес к видеосервисам вырос в 6 раз:

Поисковый интерес к онлайн-кинотеатрам

А когда этот пик прошел, начался другой — стали значительно чаще интересоваться фильмами по жанрам.

Аудиоконтент тоже пользовался повышенной популярностью. Интерес к подпискам на музыкальные сервисы в середине марта вырос в 3 раза:

Поисковый интерес к музыкальным сервисам

Вместе с поисковым спросом на развлекательный контент увеличился и трафик на сайтах. В начале апреля количество визитов на сайты с видеоконтентом побило все рекорды этого года. Такой объем трафика — примерно в полтора раза больше, чем во время новогодних каникул этого года.

Трафик на сайтах с видеоконтентом

Стали чаще не только смотреть видео, но и играть. Поисковый интерес и трафик на сайтах про онлайн- и видеоигры начали расти со второй половины марта и к началу апреля тоже превысили показатели новогодних каникул.

Поисковый интерес к игровой тематике

Трафик на сайтах игровой тематики

Люди хотят оставаться в курсе событий, а также на связи

Потребление новостей увечилось — с середины марта трафик на новостных сайтах вырос почти в два раза по сравнению с показателями февраля.

Трафик на новостных сайтах

В тренде способы поддерживать хорошую физическую форму дома

Сидеть дома — не значит сидеть без движения. Люди активно искали способы заниматься спортом в домашних условиях: интересовались тренажерами и спортивным инвентарем.

Поисковый интерес к тренажерам и спортивному инвентарю

Стало актуально проведение тренировок профессиональными тренерами и их личная онлайн-поддержка. Запросы о домашних тренировках в этом марте по сравнению с мартом прошлого года увеличились на 38%.

Про онлайн-тренировки запросов в целом было меньше, но зато выросли они за этот же сравниваемый период больше — на 258%.

Чаще заказывают готовую еду и много готовят самостоятельно

Возможность заказать продукты и готовую еду с доставкой и не ходить в магазин для многих стала чрезвычайно важной. Интерес к доставке продуктов находился на пике в конце марта и первых числах апреля, в 6 раз превысив средние показатели февраля:

Поисковый интерес к доставке продуктов и ресторанной еды

Доставкой ресторанной еды интересовались тоже больше, чем в обычные будни. Количество запросов про нее в начале апреля было примерно на треть больше, чем в среднем в непраздничные дни февраля. Причем такая динамика характерна не только для Москвы и Санкт-Петербурга, но и для России в целом.

Повышенный интерес к приготовлению еды дома сильно сказался и на трафике сайтов с рецептами. Визиты на них в конце марта–начале апреля побили рекорд новогодних каникул и были почти на треть выше, чем в среднем в феврале:

Трафик на сайты с рецептами

Онлайн-обучение стало не только необходимостью, но и способом досуга

Школьники и студенты перешли на домашнее обучение, и количество визитов на образовательные сайты с 15 марта по 8 апреля выросло в полтора раза по сравнению с предыдущим месяцем:

Трафик на образовательных сайтах

Особенно сильно за это же время вырос трафик на сервисах электронных дневников и журналов — в целых два раза.

Но возросшая популярность онлайн-образования объясняется не только активными запросами учащихся. Растут запросы пользователей, которые решили углубить знания по профессии или освоить новую. В начале апреля интерес к образовательным платформам более чем в 7 раз превысил средние показатели февраля. При этом запросов с десктопов было значительно больше, чем с мобильных.

Поисковый интерес к онлайн-образованию

Читали пользователи тоже больше, чем раньше — в начале апреля трафик на сайтах с электронными книгами вырос на 15% по сравнению с февралем.

Трафик на сайтах интернет-магазинов восстанавливается

После небольшого снижения в конце марта трафик на сайтах интернет-магазинов восстановился к началу апреля и даже немного превысил средние показатели февраля.

Среди интересных трендов на поиске — повышенный интерес пользователей к косметике. В первую неделю апреля ее стали искать особенно активно, даже чаще, чем в период гендерных праздников. Вероятно, что с закрытием салонов домашний уход стал востребован как никогда.

Поисковый интерес к косметике

Пользуются популярностью загородные и частные дома

Люди продолжают интересоваться жильём за пределами города — поисковые запросы про покупку загородных и строительство индивидуальных домов остаются стабильными.

Поисковый интерес к покупке загородной недвижимости и индивидуальному строительству

Дачные вопросы остаются насущными

На рост поисковых запросов дачной тематики в этот период влияет преимущественно сезонный интерес. Трафик на сайтах с советами про загородную жизнь и ведение собственного хозяйства увеличивался на протяжении всей зимы и продолжил в марте–апреле без особенных аномалий.

Трафик на сайтах про загородную жизнь и ведение собственного хозяйства

Забота о здоровье продолжает быть актуальным вопросом

В середине марта произошел резкий рост запросов про аптеки, а к концу месяца интерес стабилизировался и остался немного повышенным. Запросы про заболевания также показывают равномерный интерес, без резких скачков.

Яндекс продолжит следить за всплеском запросов на поиске Яндекса и ростом трафика и будет регулярно публиковать подобные исследования, чтобы владельцы бизнесов могли оперативно узнавать тренды и адаптироваться к меняющейся ситуации.