Минкомсвязь РФ запустила портал о сервисах, полезных во время карантина

Минкомсвязь России и АНО «Цифровая экономика» при поддержке крупнейших российских интернет-компаний запустили порталы все.онлайн и vseonline.online, на которых собрана информация о цифровых сервисах и услугах для граждан, находящихся в режиме изоляции в связи с распространением коронавируса.

Информация на ресурсе сгруппирована по различным типам потребностей и жизненным ситуациям – от заказа еды и продуктов питания до обучения и получения медицинских консультаций онлайн.

В каталог вошли сервисы телемедицины Smartmed от МТС и Docdoc от Сбербанка, видеосервисы ivi и Okko, развлекательные онлайн-платформы крупнейших операторов связи: Ростелекома, МТС, Билайна, МегаФона и ЭР-Телекома, услуги такси и каршэринга от Яндекса и Mail.ru Group, Яндекс.Лавка и DeliveryClub.

Для учащихся доступны продукты Учи.ру Inlearno. А компания 1С предоставила бесплатный доступ к аудиокнигам из школьной программы по литературе и списку по внеклассному чтению.

На момент запуска сайт содержит свыше 60 цифровых сервисов. Каталог будет пополняться.

Большинство собранных на порталах все.онлайн и vseonline.online интернет-сервисов предоставляются гражданам бесплатно или на льготных условиях.

Напомним, Минкомсвязь РФ отложила плановые учения по обеспечению автономности и безопасности работы рунета из-за коронавируса. Измененный график учений будет утвержден и обнародован в ближайшее время.