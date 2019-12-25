В России запущен интернет-портал цифровой грамотности

Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные.

Создание и развитие общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования предусмотрено федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ». В рамках запуска проекта компании-участники подписали меморандум о создании консорциума.

Сервис цифровой грамотности создается как витрина для образовательных платформ и решений партнеров проекта – участников консорциума. Пока на портале размещены обучающие видео и статьи для развития базовых цифровых навыков как начинающих, так и продвинутых цифровых потребителей. С 2020 года участники консорциума наполнят его онлайн-уроками, тестами и такими вспомогательными сервисами, как траектории развития, тестами на самооценку грамотности и другими.

Андрей Сельский, директор по направлению «Цифровые технологии» АНО «Цифровая экономика»:

«Уже в следующем году обучение по таким программам пройдут 2 миллиона человек, а до конца 2024 года это число вырастет до 10 миллионов. Актуальность этой задачи сегодня поддержана не только государством, но и бизнесом: у многих компаний уже есть открытые программы развития цифровой грамотности – современные, дружественные для пользователей, регулярно обновляемые. Собрав существующие наработки на общем ресурсе, мы получим больший эффект, чем, если бы создавали очередной курс цифровой грамотности с нуля».

Отметим, в октябре Почта Mail.ru выпустила памятку для пользователей о безопасном общении в сети. В ней собраны рекомендации, как не попасться на уловки мошенников и уберечь свои данные.