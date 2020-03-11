Google Ads добавил два новых варианта для создания пакетной стратегии

Google Ads расширил список стратегий, на основе которых можно создавать пакетные стратегии назначения ставок. Теперь в их число также входят «Максимум конверсий» и «Максимальная ценность конверсии».

Кроме того, рекламодатели могут связывать пакетные стратегии с общими бюджетами, чтобы получить больше конверсий или повысить ценность конверсии.

Google Ads рекомендует включать в пакет кампании с общим бюджетом, в которых используются стратегии «Максимальное количество кликов», «Максимум конверсий» или «Максимальная ценность конверсии».

Ранее рекламодатели могли создавать пакетные стратегии на основе таких стратегий, как «Целевая цена за конверсию», «Целевая рентабельность инвестиций в рекламу», «Максимальное количество кликов» и «Целевой процент полученных показов».