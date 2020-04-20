В текущих экономических обстоятельствах всплеск интереса к фрилансу не вызывает удивления. Этой формой занятости теперь активно интересуются и трудоустроенные на данный момент специалисты.

С чем же им придется столкнуться, выбрав этот путь? Фриланс-биржа Workspace относительно недавно провела масштабный опрос с целью выявить актуальный портрет среднестатистического фрилансера. Посмотрим на его результаты.

В качестве респондентов выступило почти 3 000 русскоговорящих специалистов из 200 городов России и мира. На основе заполненных ими анкет, организаторы опроса смогли выявить общие тенденции, касающиеся как профессиональной, так и личной жизни.

Опрос показал, что женщин и мужчин среди фрилансеров примерно поровну — 46,8 и 53,2% соответственно. Среднему фрилансеру от 30 до 35 лет — таких почти четверть. Фрилансеров старше 30 лет — 55,6%, фрилансеров младше 30 лет — 44,4%, а фрилансеров старше 50 лет больше, чем фрилансеров младше 18 лет, — несовершеннолетних всего 1,2%.

55,2% фрилансеров ищут клиентов на фриланс-биржах, 20,4% — в соцсетях и группах, 17,9% — в Телеграм и чатах:

Несмотря на огромное количество онлайн-курсов, их проходили только 15% фрилансеров. Зато профильное высшее образование есть у целых 35,4%.

Еще треть фрилансеров — самоучки.

Для 22,8% фрилансеров рабочий день начинается в 8-10 часов утра, для 19,5% — в 10-11 часов, для 6,6% — в 11-12.

19,7% самозанятых специалистов работают по 4-6 часов в день, 18,8% — по 6-8 часов, 17,6% — по 8-10 часов.

86,1% предпочитают работать дома, 10,4% — в офисе. Вопреки стереотипам лишь 1,4% работают в кафе:

52,7% фрилансеров одновременно ведут не более 2 проектов, 33% — не более четырех. Больше 4 проектов одновременно берут на себя всего 14% фрилансеров.

56,3% периодически (но, скорей в виде исключения) проводят бесплатные консультации и аудит для постоянных заказчиков. Лишь 12,5% не готовы тратить свое время без оплаты со стороны заказчиков, что говорит о том, что большинство фрилансеров не осознают ценность собственной экспертности.

49,9% опрошенных работают без оформления, 23,7% — по ИП, 16,6% — самозанятые, 9,8% сотрудничают по договору ГПХ:

35,7% фрилансеров признались, что регулярно работают по выходным, 6,7% предпочитают никогда этого не делать. При этом в срыве сроков работы сознались только 10,9%, но наверняка грешащих этим гораздо больше.

44,2% считают, что зарабатывают больше, чем в целом по их региону, 30,1% — зарабатывают меньше средних показателей. Для 66,7% опрошенных фриланс является основным источником дохода. 34,5% умудряются иметь постоянный заработок, а вариант «то пусто, то густо» актуален для 27,7%;

71,3% не довольны своим средним ежемесячным доходом и пытаются изменить положение. 16,9% тоже не довольны, но уверены, что «достигли потолка» и не имеют возможности повысить свой уровень дохода:

Юные и зрелые фрилансеры в основном зарабатывают не очень много: 71,4% опрошенных до 21 года и 73,38% опрошенных старше 50 лет получают до 40 000 рублей в месяц.

А вот фрилансеры среднего возраста, напротив, получают достаточно: 68,8% опрошенных от 30 до 40 лет зарабатывают до 80 000 рублей в месяц. Скорее всего они начали развиваться в юном возрасте и пожинают справедливые плоды своих усилий.

Есть заметная разница в доходах фрилансеров без правового статуса и фрилансеров, оформленных как ИП. Более 100 000 рублей в месяц зарабатывает 41,5% индивидуальных предпринимателей и лишь 10,3% неоформленных фрилансеров. Это логично — чем выше доход, тем больше вероятность, что неоформленным фрилансером заинтересуется налоговая.

42,8% фрилансеров не надеются получать государственную пенсию и не имеют возможности откладывать себе «на старость», у 20,5% пока получается формировать пенсионные накопления самостоятельно.

Главные преимущества фриланса, по мнению фрилансеров

78,5% рады не тратить время на дорогу в офис. Несмотря на то, что многие фрилансеры работают больше 8 часов в день и даже по выходным, им все равно по душе гибкий график работы — его отметили 74,8%.

44,6% фрилансеров довольны тем, что работают только на себя и сами влияют на свой доход. 39,3% опрошенных благодаря фрилансу имеют больше времени на себя и семью.

Главные недостатки фриланса, по мнению фрилансеров

Нестабильный доход — предсказуемо главный недостаток фриланса, его отметили 65,7% опрошенных.

Также фрилансеров огорчает малоподвижный образ жизни (54,5%), жесткая конкуренция на рынке (41,9%), недостаток общения (32,8%), плохая самодисциплина (30,2%) и частые переработки (25,8%).

Однако фрилансеры, вопреки расхожему мнению, в основном довольны своим положением и хотят продолжать работать проектно. Всего 12,8% из них хотят найти постоянное место работы, а 17,6% хотят применить опыт фриланса в собственном бизнесе.

С полной версией опроса можно ознакомиться здесь.

Исследование проводилось в декабре 2019-феврале 2020 гг.





