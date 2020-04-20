Вышла новая версия PositionMeter с ускоренной загрузкой данных проектов

В обновленной версии бесплатной программы для съема позиций сайтов PositionMeter (2.9.5) разработчики оптимизировали скорость загрузки проектов, добавили возможность экспорта позиций конкурентов, добавили снятие позиций конкурентов через Majento XML, а также постарались улучшить юзабилити.
Скорость загрузки проектов увеличена в несколько раз, за счет чего даже проекты с большой историей теперь будут грузиться в разы быстрее, нежели раньше.
Появившаяся возможность экспорта позиций конкурентов (контекстное меню на вкладке активного конкурента) позволяет выгружать позиции по любому конкуренту в формате Excel либо CSV за любую дату сканирования.
Что еще нового в программе:
- исправлено не всегда корректное вычисление значений показателей
- изменения позиций по запросам в блоке статистики проекта (под графиком)
- при переключении по конкурентам добавлено обновление данных в блоках
- статистики по видимости, средней позиции, а также числу попавших и
- выпавших запросов из ТОП-100
- планировщик сканирования позиций перенесен из общих настроек в настройки проекта, в связи с чем, появилась возможность выборочного сканирования сайтов в строго определенное время
- в настройках поиска Google добавлена возможность учета параметра региона &uule= (данный параметр позволяет увидеть выдачу по регионам Google, которая соответствует действительности)
- при проверке позиций через прокси в лог добавлено отображение прокси-сервера, через который была осуществлена проверка запроса
- исправлен баг, связанный со смещением колонок истории при удалении выбранных дат в таблице проверки позиций
- для более оперативного добавления новых групп добавлена работа по горячей клавише Insert
- восстановлена работоспособность функции по проверке индекса качества сайта (ИКС)
- опция «Всегда разворачивать группы запросов» теперь работает корректно
- на вкладке конкурентов исправлено некорректное отображение дат
- исправлена некорректная кодировка в логе при работе с XMLRiver
- при переименовании групп запросов добавлен учет регистра
Напомним, предыдущая версия программы PositionMeter вышла в октябре 2019 года.
Прокомментировать