Вышла новая версия PositionMeter с ускоренной загрузкой данных проектов

Оксана Мамчуева -
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В обновленной версии бесплатной программы для съема позиций сайтов PositionMeter (2.9.5) разработчики оптимизировали скорость загрузки проектов, добавили возможность экспорта позиций конкурентов, добавили снятие позиций конкурентов через Majento XML, а также постарались улучшить юзабилити.

Скорость загрузки проектов увеличена в несколько раз, за счет чего даже проекты с большой историей теперь будут грузиться в разы быстрее, нежели раньше.

Появившаяся возможность экспорта позиций конкурентов (контекстное меню на вкладке активного конкурента) позволяет выгружать позиции по любому конкуренту в формате Excel либо CSV за любую дату сканирования.

Что еще нового в программе:

  • исправлено не всегда корректное вычисление значений показателей 
  • изменения позиций по запросам в блоке статистики проекта (под графиком)
  • при переключении по конкурентам добавлено обновление данных в блоках 
  • статистики по видимости, средней позиции, а также числу попавших и 
  • выпавших запросов из ТОП-100
  • планировщик сканирования позиций перенесен из общих настроек в настройки проекта, в связи с чем, появилась возможность выборочного сканирования сайтов в строго определенное время
  • в настройках поиска Google добавлена возможность учета параметра региона &uule= (данный параметр позволяет увидеть выдачу по регионам Google, которая соответствует действительности)
  • при проверке позиций через прокси в лог добавлено отображение прокси-сервера, через который была осуществлена проверка запроса
  • исправлен баг, связанный со смещением колонок истории при удалении выбранных дат в таблице проверки позиций
  • для более оперативного добавления новых групп добавлена работа по горячей клавише Insert
  • восстановлена работоспособность функции по проверке индекса качества сайта (ИКС)
  • опция «Всегда разворачивать группы запросов» теперь работает корректно 
  • на вкладке конкурентов исправлено некорректное отображение дат
  • исправлена некорректная кодировка в логе при работе с XMLRiver
  • при переименовании групп запросов добавлен учет регистра

Напомним, предыдущая версия программы PositionMeter вышла в октябре 2019 года.

Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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