Вышла новая версия PositionMeter с ускоренной загрузкой данных проектов

В обновленной версии бесплатной программы для съема позиций сайтов PositionMeter (2.9.5) разработчики оптимизировали скорость загрузки проектов, добавили возможность экспорта позиций конкурентов, добавили снятие позиций конкурентов через Majento XML, а также постарались улучшить юзабилити.

Скорость загрузки проектов увеличена в несколько раз, за счет чего даже проекты с большой историей теперь будут грузиться в разы быстрее, нежели раньше.

Появившаяся возможность экспорта позиций конкурентов (контекстное меню на вкладке активного конкурента) позволяет выгружать позиции по любому конкуренту в формате Excel либо CSV за любую дату сканирования.

Что еще нового в программе:

исправлено не всегда корректное вычисление значений показателей

изменения позиций по запросам в блоке статистики проекта (под графиком)

при переключении по конкурентам добавлено обновление данных в блоках

статистики по видимости, средней позиции, а также числу попавших и

выпавших запросов из ТОП-100

планировщик сканирования позиций перенесен из общих настроек в настройки проекта, в связи с чем, появилась возможность выборочного сканирования сайтов в строго определенное время

в настройках поиска Google добавлена возможность учета параметра региона &uule= (данный параметр позволяет увидеть выдачу по регионам Google, которая соответствует действительности)

при проверке позиций через прокси в лог добавлено отображение прокси-сервера, через который была осуществлена проверка запроса

исправлен баг, связанный со смещением колонок истории при удалении выбранных дат в таблице проверки позиций

для более оперативного добавления новых групп добавлена работа по горячей клавише Insert

восстановлена работоспособность функции по проверке индекса качества сайта (ИКС)

опция «Всегда разворачивать группы запросов» теперь работает корректно

на вкладке конкурентов исправлено некорректное отображение дат

исправлена некорректная кодировка в логе при работе с XMLRiver

при переименовании групп запросов добавлен учет регистра

Напомним, предыдущая версия программы PositionMeter вышла в октябре 2019 года.