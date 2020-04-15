РАЭК оценила последствия пандемии для интернет-отрасли

По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), вклад рунета в экономику России в 2019 году составил 6,4 трлн рублей. Как отмечается в представленном в рамках РИФ.онлайн исследовании, в стабилизационный период развития отрасли (2016–2019 годы) темпы роста составили 15–20%.

По оценке аналитиков, при умеренном развитии кризисного сценария, темпы роста объема рынка интернета составят 6–10% за счет первого и четвертого кварталов 2020 года. При негативном сценарии, темпы роста составят от 0 до 5% с отрицательной динамикой для некоторых сегментов.

Среди ожидаемых негативных тенденций указаны:

заморозка или сворачивание наименее доходных проектов;

заморозка инвестиций;

уход с рынка мелких и крупных игроков;

урезание бюджетов на развитие и маркетинг;

сокращение персонала;

падение реальных доходов и покупательной способности.

При этом аналитики РАЭК подчеркнули, что пока точно оценить последствия пандемии невозможно, однако существуют опасения, что экономический кризис будет намного глубже, чем в 2014–2015 годах.

«Для нас стабилизационный сценарий сейчас остается недостижимым, но все равно очень важным, чтобы понимать, к чему мы могли прийти. Все зависит от курса рубля, эпидемиологической ситуации, мы также не можем предсказать политические факторы», — заявил во время онлайн-презентации исследования аналитик РАЭК Карен Казарян.

Наиболее крупный вклад в экономику рунета вносит сектор электронной коммерции. Его объем в 2019 году составил 4,172 трлн рублей. По оценке РАЭК, по сценарию «до событий марта» к концу года темпы роста электронной коммерции в России могли увеличиться на 18%, до 4,912 трлн руб. Однако с учетом пандемии темпы роста составят всего 6%, объем сегмента достигнет 4,426 трлн рублей.

В связи с распространением вируса аналитики ожидают перебоев с поставками товаров из зарубежных магазинов и повышения их стоимости, падения количества заказов и величины среднего чека в категориях «одежда и обувь», «товары для отдыха и путешествий», «бытовая и аудио- и видеотехника» и др.

В то же время самоизоляция и переход на удаленную работу привели к резкому увеличению спроса на онлайн-заказы.

«Наибольший рост наблюдается в таких товарных категориях, как продукты питания, электронная и бытовая техника (в частности, ноутбуки), аксессуары для работы из дома (гарнитуры, клавиатуры и т.д.), товары для детей. Однако в большинстве товарных категорий данный рост является кратковременным», — отмечается в сообщении РАЭК.

Также в исследовании отмечается многократное увеличение числа игроков и выручки у российских сервисов облачного гейминга.

Отметим, что ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин назвал рост использования интернета во время изоляции очень хорошим показателем для интернет-индустрии.