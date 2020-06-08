Бесплатный вебинар Power BI для SEO

Завтра, 9 июня, в Коллабораторе пройдет вебинар с Евгением Араловым, на котором он расскажет как использовать Power BI для SEO. Регистрация, как всегда, бесплатна!

Слушатели вебинара узнают:

Что такое Power Bi и как его можно применить в задачах для SEO

Как сделать аналитику для SEO более эффективной и удобной

Как сэкономить время на создании отчетности

Начало вебинара в 11:00 по МСК и по Киеву. Тот, кто будет смотреть прямую трансляцию, сможет получить бонусы от партнеров. А также задать свои вопросы спикеру в комментариях. За лучший вопрос — бесплатная консультация от спикера в подарок.

Ведущим вебинара выступит Игорь Рудник, руководитель collaborator.pro и referr.ru

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