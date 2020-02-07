В Госдуму внесен проект о правовом режиме для искусственного интеллекта

Власти Москвы готовятся с 1 июля ввести экспериментальный правовой режим для развития искусственного интеллекта с участием крупных ИТ-компаний. Соответствующий законопроект сегодня был внесен в Госдуму первым заместителем председателя нижней палаты Александром Жуковым и депутатом Ириной Белых.

Согласно законопроекту, в эксперименте смогут участвовать компании, включенные в специальный реестр. Это должны быть юрлица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Москве и участвующие в разработке или обороте технологий искусственного интеллекта, а также товаров и услуг, сделанных на его основе.

Мэрия Москвы сможет определять условия, требования и порядок разработки, создания, внедрения и реализации технологий искусственного интеллекта. Какими они будут, в законопроекте не уточняется. Указано лишь, что мэрия будет определять порядок и случаи передачи изображений собственниками городских фото- и видеокамер, а также контролировать обработку обезличенных персональных данных участниками эксперимента. При этом оговаривается, что обезличенные персональные данные, полученные в ходе эксперимента, нельзя передавать не участвующим в нем лицам. Кроме того, эти данные должны храниться на территории Москвы.

За стратегию и механизмы реализации экспериментального правового режима будет отвечать координационный совет, положение о котором принимается Москвой по согласованию с правительством.

По результатам проведения эксперимента совет должен подготовить и представить правительству «предложения о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений» в российское законодательство.

Интерес к участию в эксперименте уже проявили «Лаборатория Касперского», Яндекс, резиденты «Сколково» и другие компании.

Напомним, в сентябре 2019 года президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. В частности, президент поручил правительству обеспечить внесение изменений в нацпрограмму «Цифровая экономика», в том числе разработать и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект».