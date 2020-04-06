Ограниченное предложение от REG.RU ко дню рождения .RU

7 апреля 2020 года национальной доменной зоне .RU исполняется 26 лет. Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU проводит акцию для клиентов: 6 и 7 апреля до 23:59 часов по московскому времени стоимость регистрации адреса в зоне .RU на 1 год вместе с SSL-сертификатом (DomainSSL от GlobalSign) и хостингом на 12 месяцев (Host-A) составит 1 499 рублей. Предложение ограничено. Оформить заказ можно на специальной странице.

Также REG.RU подготовил актуальную статистику о главной доменной зоне рунета, где на сегодняшний день зарегистрировано порядка 5 миллионов адресов, и которая является пятой по популярности в мире.

На первом месте по популярности находится национальный домен Китая .CN (20,8 млн), на втором — Германии .DE (16 млн), на третьем — Великобритании — .UK (11,9 млн), следом расположился домен Нидерландов — .NL (5,9 млн).

Длина и возраст

По информации ресурса Statdom.ru, больше всего доменов в .RU (1,5 млн) зарегистрировано менее года назад — 30% от всего количества. А самыми старыми являются домены, которым больше 23 лет, но таких всего 765, или 0,02% от всех доменов.

Наиболее популярная длина доменов .RU — от 8 до 10 символов, их доля составляет 33% от общего числа зарегистрированных. Самые короткие адреса длиной в 2, 3 и 4 символа составляют чуть более 4%. Самых длинных доменов (61, 62 и 63 знака) всего 54. Это менее 0,01%.

Использование доменов

Если говорить об использовании доменов в .RU, то свыше 2,6 млн, или 53%, активны и используются для адресации сайтов. Существенная часть — 961 тысяча (19,4%) — находится на парковке, 422 тысячи доменов не имеют IP-адреса (8,5%). Кроме того 340 тысяч доменов используются для переадресации (6,7%), а 78 тысяч или 1,6% для почты на домене.

Среди CMS (систем управления контентом сайта) в .RU лидирует WordPress (51%), на втором месте «1-С Битрикс» (13%), а замыкает тройку Joomla (10%). В топ-3 сервисов сбора статистики посещений сайтов Яндекс.Метрика (41%), Liveinternet (23%) и Google Analytics (18%).

«Зона .RU сохраняет позиции в мировом рейтинге национальных доменных зон. И я уверен, что интерес пользователей как в России, так и в других странах к .RU не уменьшится. Сегодня, несмотря на непростую экономическую ситуацию, время возможностей. В частности эту возможность даёт Рунет — огромная развитая экосистема, стать частью которой достаточно просто», — комментирует генеральный директор REG.RU Алексей Королюк.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещенных сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3 300 000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, облачных VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.

