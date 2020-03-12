Председателем совета Фонда общественных интересов Яндекса стала Елена Шмелева

Руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, выдвинутая Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ), назначена председателем совета Фонда общественных интересов Яндекса.

Исполнительным директором Фонда станет гендиректор Яндекса в России Елена Бунина.

Кроме них, в совет Фонда из 11 человек также вошли:

Аркадий Волож , генеральный директор группы компаний Яндекс (выдвинут от Яндекса);

, генеральный директор группы компаний Яндекс (выдвинут от Яндекса); Тигран Худавердян , управляющий директор Яндекса (выдвинут от Яндекса);

, управляющий директор Яндекса (выдвинут от Яндекса); Павел Безручко , генеральный директор «Экопси консалтинга» (выдвинут от ВШЭ);

, генеральный директор «Экопси консалтинга» (выдвинут от ВШЭ); Михаил Кирпичников , декан биологического факультета МГУ (выдвинут от МГУ);

, декан биологического факультета МГУ (выдвинут от МГУ); Александр Дюков , генеральный директор «Газпром нефти» (выдвинут от Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики);

, генеральный директор «Газпром нефти» (выдвинут от Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики); Сергей Рязанский , председатель Российского движения школьников (выдвинут от МГУ);

, председатель Российского движения школьников (выдвинут от МГУ); Александр Шохин , президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) (выдвинут от РСПП);

, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) (выдвинут от РСПП); Андрей Шаронов , президент бизнес-школы «Сколково» (выдвинут от «Сколково»);

, президент бизнес-школы «Сколково» (выдвинут от «Сколково»); Михаил Случ, директор школы № 57 в Москве (выдвинут от фонда поддержки этой школы).

Напомним, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Калининградской области некоммерческий Фонд общественных интересов, создание которого было предусмотрено планом изменений структуры управления компанией Яндекс.

Фонду будет передана «золотая акция» компании, держателем которой до 23 декабря 2019 года являлся Сбербанк.

Фонд будет выдвигать двух кандидатов в совет директоров компании, будет согласовывать сделки по консолидации более 10% голосующих или экономических акций в одних руках, а также получит право «вето» на решения компании по вопросам передачи персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности.

10 марта новый фонд был зарегистрирован в специальном административном районе в Калининградской области — на острове Октябрьский.