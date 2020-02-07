BofA: Закон об обязательной предустановке российского ПО принесет Яндексу $1,4 млрд

Благодаря закону об обязательной предустановке российского ПО, Яндекс в ближайшие годы существенно нарастит долю на российском рынке поиска и обгонит Google не только на устройствах с Android, но и на iPhone. По мнению аналитиков Bank of America Merrill Lynch (BofA), это может повысить стоимость поискового направления Яндекса и увеличить общую капитализацию компании примерно на $1,4 млрд.

В BofA считают, что влияние на позиции Яндекса в поиске на мобильных устройствах станет даже более существенным, чем итоги разбирательства в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) против Google в 2017 году, когда российская компания получила право договариваться с дистрибуторами о предустановке приложений на устройства под управлением ОС Android.

Сейчас доля тех, кто пользуется поиском Яндекса со смартфона, составляет 41,5% на iOS и 55% на Android. К 2024 году эти показатели могут вырасти до 56% и 57% соответственно, что вкупе с долей поиска Яндекса в 69% на компьютерах даст общую долю почти в 60% (против 57,5% в 2019 году), ожидают в BofA. По прогнозу аналитиков, уже в 2020 году практически на 100% продаваемых в России устройств на Android будут предустановлены приложения Яндекса, а с 2021 года они будут и на 95% iPhone.

Отметим, что 5 февраля на Московской бирже акции Яндекса установили новый исторический рекорд, впервые превысив отметку в 3 тыс. рублей за штуку. Вечером 6 февраля на NASDAQ акции Яндекса стоили $48,1 за штуку, BofA с учетом роста поисковой доли и других факторов, считает потенциально справедливой отметку в $60.

В Яндексе от комментариев отказались.

Напомним также, что российский президент подписал закон об обязательной предустановке российского ПО на продаваемую в России электронную технику в начале декабря 2019 года. Закон начнет действовать с 1 июля 2020 года.