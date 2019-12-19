В 2019 году в России зарегистрировано 3,992 млн юридических лиц и 3,996 млн индивидуальных предпринимателей. Прием онлайн-платежей – один из способов существенно увеличить количество клиентов и прибыль компании, обойдя конкурентов без существенных вложений.

Платформа FONDY предложила российским предпринимателям полноценную систему интернет-эквайринга. Небольшие компании могут использовать 7 разнообразных решений по приему платежей от клиентов на интернет-ресурсах, в социальных сетях и в приложениях для мобильных устройств. Подключение к системе бесплатное.

Решение 1. Платежная кнопка – прием платежей на сайте без лишних манипуляций



Платежная кнопка позволяет за пару минут подключить оплату на сайт без найма веб-разработчиков. Пока одни компании тратят время и деньги на услуги специалистов, работа которых далеко не всегда соответствует ожиданиям, вам достаточно скопировать код и вставить его в нужное место на своем ресурсе.

В личном кабинете можете самостоятельно настроить дизайн платежной кнопки, выбрав наиболее подходящий под ваш сайт стиль. Как только клиент нажмет на кнопку, его автоматически перенаправит на страницу оплаты без лишних загрузок. Пользователь сможет мгновенно оплатить заказ удобным способом, что повысит его лояльность.



Платежная кнопка адаптирована под разные платформы: настольные компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, даже игровые консоли. Оплатить заказ клиент может банковскими картами Visa, MasterCard и Maestro любых стран.

Решение 2. Плагины для CMS – подключение приема платежей без вмешательства в код сайта



Предыдущий способ позволяет удобно и безопасно добавить сервис интернет-эквайринга, но требует внедрения небольшого кода в сайт. Если же совсем не хотите лично вносить изменения, тогда просто скачайте, установите и активируйте плагин.



Платформа FONDY разработала платежные модули для 30+ CMS, учитывая WordPress, Magento и Drupal. На официальном сайте к каждой CMS есть пошаговая инструкция со скриншотами, которая поможет внедрить прием платежей за 2-3 минуты. Если же в списке нет нужной вам системы управления контентом, то достаточно написать в службу поддержку – компания всегда разрабатывает новые эффективные модули!

Решение 3. Ускоренная оплата заказа в 1 клик



В современном мире каждый ценит собственное время, стараясь автоматизировать рутинные действия. Платформа FONDY при первой оплате запоминает данные покупателя. В дальнейшем реквизиты проставляются автоматически, поэтому для оплаты заказа клиенту достаточно сделать 1 клик. Возможность быстрой оплаты положительно повлияет на отношение к компании, повысив шансы на получение постоянного клиента.

Главное – токенизация гарантирует безопасный прием платежей. При оплате заказа пользователь видит не весь номер банковской карты, а последние 4 цифры. Продавец и мошенники не могут получить реквизиты, а сложная система шифрования повышает уровень безопасности при оплате заказа.



Решение 4. Онлайн-инвойсы – принимайте платежи в социальных сетях



Система онлайн-инвойсинга дает возможность организовать прием платежей без собственного сайта. Такая технология избавит от необходимости просить клиентов в соцсетях отправить деньги на карту, а после – прислать скриншот в качестве подтверждения. Теперь продавцам не нужно делать лишних телодвижений, рискуя получить сорванный заказ, а покупателям – тратить собственное время на постоянную проверку прохождения платежа.

Для использования этого способа приема платежей, нужно заполнить и отправить клиенту ссылку счета любым удобным способом: в личной переписке в социальных сетях, на электронную почту, в сообщении на телефон и так далее. Пользователь перейдет по ссылке, введет реквизиты, оплатит заказ.



Платформа FONDY позволяет отправлять инвойсы в иностранной валюте, включая доллар, евро и фунт, с автоматической конвертацией. В личном кабинете можно посмотреть историю выставленных инвойсов. Кроме того, можно сразу загрузить список клиентов и суммы к оплате, а система сама отправит счета по указанным адресам.

Решение 5. Подключите интернет-эквайринг – увеличьте оборот компании



Каждая компания стремится привести клиента прямо к оплате заказа. Далее нужно обеспечить ему максимально простой процесс, чтобы он получил товар, а вы – деньги. Для этого мы построили собственную систему, благодаря которой каждая транзакция будет одобрена.



Для увеличения доходов наших партнеров мы подключили поддержку 36+ платежных методов и 150+ валют. Для достижения максимальной конверсии платежи клиентов обрабатываются одновременно сразу в нескольких российских банках. Если же банк-эквайер отклоняет транзакцию, то она переносится в другую банковскую организацию в расчете на положительный ответ.

Решение 6. Рабочий интерфейс безболезненных возвратов



Совершая покупки в интернет-магазине, вы могли заметить, что средства не сразу списываются со счета. Пока другие подключают целую IT-команду для осуществления такого технологического решения, вам достаточно внедрить прием платежей от FONDY. После подключения деньги сначала блокируются на счету, а уже после подтверждения наличия товара – списываются со счета клиента.

Дополнительно владелец интернет-магазина получает автоматизированный процесс перевода денежных средств при возврате товара. Как только вы подтвердите возврат, система автоматически отправит деньги обратно на счет покупателя. Процесс занимает всего 2-3 минуты, хотя в других магазинах на это уходит 7-14 дней.

Результат – отсутствие негативного отзыва, получение лояльного и постоянного клиента. Он порекомендует вас своим друзьям, приведя новых покупателей.



Решение 7. Избавьтесь от брошенных корзин – увеличьте конверсии с Apple Pay



Большинство компаний прорабатывают путь клиента от момента захода в интернет-магазин до страницы товара, забывая про сам процесс оформления заказа. Но пользователь может отвлечься на телефонный звонок, а после – закрыть вкладку с вашим сайтом, совершенно забыв об оплате заказа.

Кроме того, сам процесс оплаты отпугивает многих клиентов: покупателю нужно найти кошелек, достать банковскую карту, ввести реквизиты. Если сумма большая, то банк сначала отправит СМС с кодом для подтверждения, на ожидание которой тоже требуется время. На практике, процесс занимает всего 5-10 минут, но покупателю они кажутся целой вечностью, поэтому он запросто уйдет к вашему конкуренту.

Избежать тягомотины, сохранив клиента, поможет добавление в качестве платежного метода Apple Pay. Теперь покупателям не нужно искать банковскую карту для ввода реквизитов: им достаточно приложить палец к сканеру или ввести защитный код, а платформа FONDY сама проведет платеж. Платежные данные надежно сохранены от мошенников.

Заключение

Прием онлайн платежей от FONDY – это возможность повысить лояльность клиентов к вашему сайту или бренду, привлечь покупателей, выйти на международный рынок с помощью надежного интернет-эквайринга. Для получения вышеописанных возможностей, включая оплату через Apple Pay, достаточно уделить несколько минут бесплатному подключению к платформе.

