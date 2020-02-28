Продажи через Telegram превысили 1 млрд рублей

Блокируемый территории России мессенджер Telegram становится крупной площадкой для онлайн-продаж: в 2019 году через него было продано товаров на 1,1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования партнерской сети Admitad.

Изучая влияние новых медиаканалов (блогов, соцсетей, мессенджеров и YouTube) на онлайн-торговлю в 2019 году, аналитики Admitad проанализировали данные о более чем 8 млн онлайн-заказов, совершенных через свою сеть в России.

Продажи онлайн-игроков через традиционные онлайн-каналы, за исключением контекстной рекламы, в Admitad оценили в 2019 году в 86,4 млрд рублей, через новые медиаканалы в 8,3 млрд рублей. При этом мессенджеры с большей аудиторией, чем Telegram, — WhatsApp и Viber — не являются востребованными каналами продаж, это прежде всего коммуникационные сервисы.

Большую, чем Telegram, динамику продаж в 2019 году, по версии Admitad, показали такой традиционный канал как контекстная реклама (+216%, до 15,1 млрд руб.), а также популярная социальная сеть Instagram (+243%, абсолютные значения не раскрываются). Однако, нужно учитывать, что мессенджер — это моноканал продаж, то есть всего лишь ссылка, на которую может кликнуть пользователь, тогда как у Instagram трафик можно адресовать целевой аудитории или просто разместить рекламу в блоге.

Для 80% компаний новые медиаканалы — способ повысить узнаваемость бренда. На площадке Telegram только около 5% блогеров рекламируют товары. В целом в мессенджерах более активно продвигают продукты, на которые рекламодатели часто делают скидки для повышения продаж.

Группы и паблики в соцсетях «хорошо продают» спортивные товары, одежду и обувь, электронику, а также инструменты и садовую технику, отмечается в исследовании.

Напомним, по данным Admitad, Telegram обогнал YouTube по темпам онлайн-продаж в России еще летом прошлого года. YouTube-продажи в первой половине 2019 года выросли на 13% и составили 443 млн рублей, в то время как продажи через Telegram-каналы за тот же период показали рост на 57% и составили 520 млн рублей.