В апреле продажи бытовой техники на AliExpress выросли на 200%

В апреле продажи бытовой техники, в том числе, умной техники бьют все рекорды. Кратно увеличился спрос на крупную бытовую технику (холодильники и электроплиты), очистители воздуха, увлажнители и роботы-пылесосы. Аналитики AliExpress Россия сделали вывод о том, что люди стремятся сделать свой дом комфортнее, чище и безопаснее во время самоизоляции

В апреле этого года категория очистителей воздуха показала значительный рост: продажи выросли на 100% год к году. Лидерами в категории стали бренды SCARLETT, POLARIS и TEFAL. Средний чек вырос на 30% год к году – потребители стали внимательнее относиться к выбору этого домашнего прибора во время пандемии.

Помимо очистки воздуха покупатели задумываются и о комфортной атмосфере в квартире и на даче, приобретая увлажнители воздуха. Категория показала рост на 23% год к году, а лидерами продаж стали XIAOMI, VITEK и POLARIS. Средний чек вырос лишь на 8%.

Продажи роботов-пылесосов выросли на 35% год к году. Самыми популярными брендами среди россиян стали ILIFE, MIDEA и ECOVACS. Средний чек в категории вырос на 15% год к году. Эксперты компании отметили, что покупатели стали чаще приобретать модели с дистанционным управлением, также немаловажной функцией сейчас стала влажная уборка.

В апреле на площадке наблюдался бум продаж в категории крупной бытовой техники, общие продажи увеличились на 200% год к году. Самыми популярными категориями стали холодильники (+350% год к году) и электроплиты (+80% год к году). Среди брендов лидировали Zigmund & Shtain, LG, HIBERG и Candy. Средний чек в категории вырос на 23% год к году.

«Рост курса валют продиктовал новый тренд на рынке: покупатели переориентировались на покупку премиальной бытовой техники. Уроки прошлых кризисов показали, что цены на товары премиальных брендов изменяются гораздо сильнее, поэтому российские покупатели старались до пересчета цен по новому курсу покупать те товары, покупку которых планировали на будущее», – отметил руководитель направления «крупная бытовая техника» AliExpress Россия Антон Трифонов.

Эксперты компании также отметили заметный рост продаж техники, применяемой на даче, например, продажи варочных панелей «домино» с двумя конфорками выросли на 45% к году, а узкие стиральные машины люди стали покупать чаще на 85%.

Отметим, что также в апреле число клиентов AliExpress старше 65 лет выросло на 60% по сравнению с апрелем прошлого года. Это может быть обусловлено как ростом компьютерной грамотности, так и очевидной безопасностью онлайн-покупок в период пандемии.