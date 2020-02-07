Google Ads расширяет товарные объявления на Gmail

Google Ads уведомил рекламодателей, что в скором времени стандартные торговые кампании также смогут охватывать пользователей почтового сервиса Gmail.

В email-сообщении, разосланном рекламодателям, говорится, что товарные объявления начнут показываться в Gmail с 4 марта. Это касается как простых товарных объявлений, так и объявлений-витрин.

Standard shopping campaigns will soon be eligible to deliver on Gmail, with the expected rollout beginning the week of March 4th #googleads #googleshopping pic.twitter.com/633agNBLeI — Amy Bishop (@Hoffman8) February 6, 2020

Стандартные торговые кампании будут автоматически расширены на Gmail, если разрешён показ объявлений в «YouTube и рекомендациях Google в контекстно-медийной сети». Этот пункт относится к охватываемым сетям и по умолчанию включен. Но если он выключен, то его нужно будет включить.

Напомним, что в YouTube и поиске по картинкам товарные объявления начали показываться в ноябре.