Google Ads расширяет товарные объявления на Gmail

Анна Бондарь -
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Google Ads уведомил рекламодателей, что в скором времени стандартные торговые кампании также смогут охватывать пользователей почтового сервиса Gmail.

В email-сообщении, разосланном рекламодателям, говорится, что товарные объявления начнут показываться в Gmail с 4 марта. Это касается как простых товарных объявлений, так и объявлений-витрин.

Стандартные торговые кампании будут автоматически расширены на Gmail, если разрешён показ объявлений в «YouTube и рекомендациях Google в контекстно-медийной сети». Этот пункт относится к охватываемым сетям и по умолчанию включен. Но если он выключен, то его нужно будет включить.

Напомним, что в YouTube и поиске по картинкам товарные объявления начали показываться в ноябре.

ИСТОЧНИКSearch Engine Journal
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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