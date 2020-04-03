Автор: Рамазан Миндубаев — технический руководитель отдела SEO в интернет-агентстве TRINET.Group. Автор книги «Светлая сторона продвижения сайтов», преподаватель и создатель школы лидогенерации RichMarketing, организатор сообщества SeoClubSpb.

Все, наверное, уже слышали о том, что ввиду ограничения влияния внешних ссылок в формулах ранжирования поисковых систем, ссылочное продвижение работает плохо или даже не работает совсем. Так вот, данное утверждение далеко от истины, и мы вам это докажем.

Представляем кейс нашего интернет-агентства по продвижению сайта строительной тематики с помощью автоматических методов закупки и размещения ссылок в системе SeoWizard.



Цель проекта:

Вывести сайт в ТОП-10 в Google Вывести сайт в ТОП-3 в Яндекс

Подцель проекта:

Тестирование эффективности различных SEO-методов в Яндексе и Google с последующей продажей заявок и сайта реальной компании.

Описание:

В рамках эксперимента в начале 2019 года был создан сайт на строительную тематику и выбран самый конкурентный регион продвижения — Москва.

При выборе ниши использовались следующие метрики:

CPC выше 100 р

Высокая конкуренция в SERP

Есть более 3-х агрегатов

Масштабирование

Свойства и параметры

ЛПФР в МСК

Есть доступ к эксперту

Срок окупаемости до 1 года

Доступно использование MVP

Свой бренд

Отстройка за счет УТП

Сформированность потребности

Срок принятия решения до 6 мес.

Сфокусированность аудитории

Необходимость личных встреч

Возможны дополнительные каналы

Фактически мы создали виртуальную компанию и сайт под нее, а в будущем актуализировали контент под реальную компанию.

Мы стремились создать сайт, который должен был иметь оценку релевантности «Полезный» согласно инструкции для асессоров Яндекса.



Пошаговый алгоритм создания и сбора информационного фона для создания виртуальной компании выглядит следующим образом:

Пример служебных составляющих сайта, которые были придуманы в рамках эксперимента:

Сотрудники компании

Отстройка от конкурентов и преимущества



Лицензии и сертификаты



Контакты

Чек-лист создания проекта:



Домен с историей

Прокладка/заглушка

Массовый посев (сервисы)

Видимость Social Proof

Сайт от семантики

Проекты заимствуем

Контент уникализируем

Специалист в теме

Отзывы + видео отзывы

Контентом сайта являются проекты домов. Для быстрого наполнения каталога за основу брались готовые проекты, которым затем придавалась уникальность:

На сайте реализован SEO-фильтр, позволяющий реализовать продвижение НЧ-запросов за счет того, что у каждой страницы фильтра имеется свой ЧПУ адрес, Title, Description и заголовок H1.

Для реализации SEO-фильтра потребовалось у каждого проекта выделить свои характеристики.



Проработка социальных доказательств (рукописные отзывы и портфолио) для создания иллюзии реального проекта:



Запросы собирались с различных источников (Яндекс Wordstat, Keys.so, SerpStat) в связи с тем, что ниша имеет сезонный спрос. Всего собрано 783 основных запроса.



После запросы обрабатывались методом Hard-кластеризации с помощью KeyAssort со сбором топов Яндекса и ручной корректировкой.



По итогу на сайте была создана пирамидальная иерархическая структура страниц для концентрации веса на основных разделах.



Провели оптимизацию основных текстовых зон указанных ниже:

Head:

Title

Description

Body:

Хлебные крошки

H1-H6

Первый абзац

Текст (plain/fragment, выделение — bold/italics)

Исходящие/входящие ссылки

Таблицы

Списки

Формы

Alt’ы

В течение первых 9 месяцев не было существенного роста позиций в Яндексе, с 10-го месяца продвижения произошел рост до 87% в ТОП. Это произошло потому, что мы допустили не вполне очевидную ошибку: не включили в Title важные слова «под ключ», в данной тематике многие запросы содержат в запросах слово «проекты» и заголовки Title содержат данное слово.

Поисковая система считала, что мы продвигаемся не по коммерческим запросам, и ранжировала наш сайт как инфо портал, а не сайт услуг. Мы изменили заголовки Title и подкорректировали заголовки H1, чтобы поиск полностью переранжировал страницы и обновил данные, дополнительно изменили сортировки проектов домов и изменили вывод изображений с точки зрения HTML-кода и дополнительно подкрепили позитивными социальными факторами. Все основные страницы отправили на переиндексацию в Яндекс.

Через 3 недели после внедрения правок, в середине октября, мы получили результат с 25% до 81% в ТОП-10 Яндекса, после был небольшой откат до 77%.



В Google все было печально на протяжении года, 92% всех позиций не входили даже в ТОП-100. Мы создавали сайт именно таким, как просит поиск, под все каноны, чтобы он нравился пользователям. Яндекс это высоко оценил, дав нам 81% в ТОП-10, Google же упорно не хотел нас замечать.



Мы выдвигали различные гипотезы, вплоть до той, что Google не нравится доменное имя, либо оно под баном, поэтому мы сменили два раза доменные имена в процессе продвижения — в июне и сентябре 2019 года. Это не дало никаких видимых результатов, Google просто отказывался ранжировать сайт.

В итоге, мы приняли решение, что достижение ТОПа в Google для молодого сайта в такой конкурентной нише невозможно без продвижения с помощью ссылок.

Мы поставили себе следующую цель на 3 месяца с декабря 2019 по февраль 2020:

Сделать сайт видимым в Google (войти в ТОП50-100).

Измерить влияние ссылок в Яндексе.

В начале декабря 2019 года мы начали работу с ссылками (ранее мы разместили 50 каталогов (еще летом 2019, 30 из которых отобразились в кабинете Вебмастер). Никаких других работ с октября 2019 до февраля 2020 не проводилось, чтобы исключить влияние других факторов.

Обычно для клиентов мы проводим различные работы по наращиванию ссылок, например молодым сайтам наращиваем вначале «Подушку безопасности».



После реализуем стратегию по наращиванию траста и авторитета с различных площадок и применяемых стратегий:

В данном же случае мы хотели провести эксперимент с более дешевым и менее трудозатратным способом получения ссылочной массы, а также проверить как работают арендные ссылки от SAPE. Мы могли себе это позволить, так как проект является экспериментальным, мы хотим с наименьшими затратами получить результат и готовы ждать, не проводя других работ над проектом.

В итоге проведенных работ по размещению ссылок, которые мы начали 4 декабря, позиции в Яндексе изменились в ТОП-10 с 77% до 87%, а в ТОП-3 с 35% до 47%:



Ключевым фактором является мощный рост видимости, то есть, в ТОП начали заходить и расти именно ВЧ-запросы.



Наконец и Google сдвинулся с мертвой точки, и в конце декабря произошел мощный рост позиций в ТОП 20-100. Что уже дает возможность дожать необходимые позиции до выхода в ТОП-10, а потом и в ТОП-3.



SerpStat начал также фиксировать существенный рост ключевых фраз в Google:



Как производилось размещение ссылок

Мы решили протестировать на первом этапе автоматические методы работы и размещали ссылки через SeoWizard. С помощью данного инструмента автоматического продвижения, используя стратегии «по умолчанию», были закуплены ссылки всех типов:

арендные — 608 штук;

вечные — 14 штук;

социальные — 51 штук;

крауд-ссылки — 30 штук;

сквозные 200 штук.

По итогу анализа через месяц было выявлено, что 300+ ссылок были закуплены на непроиндексированных страницах в Google и, соответственно, не влияли на результаты продвижения.

Мы приняли решение удалить данные ссылки. Еще 150 ссылок не отобразились в кабинете Google Вебмастер, было принято решение оставить данные ссылки еще на месяц.

В течение месяца SeoWizard купил еще 120 ссылок взамен снятых 300 шт. Мы повторно провели анализ страниц на индексацию в Google и страниц, отображенных в кабинете Google Вебмастер, а затем сняли все ссылки, которые не учитывались Google.

Все ссылки SeoWizard размещал автоматический по своим алгоритмам. Все настройки Wizard’а были выставлены по умолчанию. Дополнительно было добавлено 15 вариантов написания бренда и домена компании в различных форматах:

Промежуточная картина по закупленным ссылкам:



До сокращения числа арендных ссылок, инвестиции составляли порядка 8 000 руб. ежемесячно. Сквозные ссылки не покупались в автоматическом режиме (о данном баге была извещена поддержка сервиса). Всего в ходе эксперимента было затрачено около 20 тыс. рублей.

После фильтрации ссылок ежемесячная стоимость поддержания текущих ссылок составила 3300 рублей.



Хочется подчеркнуть, что все закупалось автоматическими алгоритмами, поэтому инвестиции в ссылки можно было бы сократить на 30%-40% при ручной закупке.

Для проверки индексации ссылок использовался инструмент NetPeak Checker. Чтобы массово снять ссылки, мы использовали функционал SAPE.

Поскольку сайт начал занимать позиции по самым жирным ВЧ-запросам в Яндексе, существенно вырос % конверсии в заявки:



Трафик в Яндексе тоже растет, даже учитывая, что всю зиму был несезон в нише, а впереди строительный сезон и ожидается мощный сезонный рост.

В Google же трафик пока лежит, так как не выведены запросы в ТОП-10 и это поле для дальнейших экспериментов.



Итоги

Данный кейс можно рассматривать в качестве успешного эксперимента по:

выводу важных запросов в ТОП-3 и улучшению позиций в ТОП-10 в Яндексе; началу ранжирования Google сайта в ТОП 20-100.

Сегодня известно более 800 факторов ранжирования в Яндексе, и более 300 в Google. При этом, как мы убедились на собственном опыте, ссылочные факторы остаются одними из ключевых в Google. Наверное, можно получать результат и без ссылок, долго и усердно ожидая милости от Google, но мы решили попробовать альтернативное решение.

