Яндекс запустил продвижение профиля на Яндекс.Услугах

Теперь частные специалисты и представители малого бизнеса могут продвигать себя в Яндекс.Услугах. Продвижение карточки с информацией об исполнителе позволит показать ее большему количеству заказчиков.

По итогам тестового периода, в зависимости от выбранной стратегии, подключение приоритетного размещения может увеличить количество новых просмотров до 2,5 раз.

Настроить продвижение профиля можно в личном кабинете в Яндекс.Услугах. Карточка исполнителя будет показана над остальной выдачей сервиса и отмечена специальной меткой. Исполнитель платит только за переход пользователя на карточку профиля. Стоимость перехода рассчитывается по аукционной модели в момент показа.

Инструмент доступен для широкого круга специалистов, ставки на каждую кампанию исполнитель определяет самостоятельно. Минимальный бюджет для начала продвижения составляет 1000 рублей без учета НДС.

Для удобства настройки, в личном кабинете доступна статистика просмотров профиля за последние 7 дней и прогноз количества переходов. Прогноз может меняться в зависимости от количества участников аукциона и ставок.

Напомним, сервис Яндекс.Услуги начал работать для всех в ноябре 2018 года. До этого времени сервис был доступен только для размещения предложений. Сервис помогает быстро находить подходящие предложения — они показываются прямо в результатах поиска, а также в тематическом каталоге Яндекс.Услуг.

На сегодняшний день на сервисе доступно более 450 различных категорий услуг. Количество исполнителей превышает 300 тысяч человек в разных регионах России.