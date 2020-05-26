Участники рынка предлагают смягчить проект о блокировках приложений

Законопроект о блокировке пиратского контента в мобильных приложениях предлагается смягчить. Об этом в письмах Минкомсвязи и в комитет Госдумы по информполитике попросили Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и Американская торговая палата в России.

Проект предполагает, что Роскомнадзор по решению суда сможет блокировать пиратское видео, музыку и книги не только на сайтах, но и в мобильных приложениях. Если владелец приложения не реагирует на обращение ведомства в течение суток, оно может обязать заблокировать контент оператора связи или агрегатора приложений (App Store, Google Play и Huawei AppGallery).

Представители перечисленных организаций предлагают запретить блокировать приложение целиком, если есть техническая возможность ограничить доступ к конкретным материалам в нем. А также увеличить срок рассмотрения претензий правообладателей и уведомлений Роскомнадзора до девяти рабочих дней.

Антон Гуськов, представитель РАТЭК:

В текущем виде инициатива ударит по всей IT-индустрии — международным игрокам Apple, Google и Huawei, крупным отечественным разработчикам, таким как, например, Mail.ru Group и Яндекс, и совсем небольшим российским создателям приложений.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн пояснил, что с блокировкой отдельных материалов могут возникнуть технические сложности. Инициатива ударит по всей индустрии, особенно по магазинам приложений. В случае принятия законопроекта им придется нести дополнительные расходы на модерацию в России и разрешать споры с разработчиками.

Законопроект будет рассмотрен во втором чтении 27 мая. Новые правила могут вступить в силу уже с 1 октября.

Отметим, что с середины мая в России было заблокировано приложение iHerb. Причиной этого стало решение Засвияжского районного суда Ульяновска от 22 января текущего года.

