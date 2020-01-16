YouTube запустил «карточки профилей» с историей комментариев по каналу

Анна Бондарь -
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YouTube запустил новую функцию «карточки профилей». Она позволяет владельцам каналов видеть публичные данные и историю комментариев пользователей.

Нажав на фото комментатора, автор канала увидит карточку, на которой будет доступна такая информация, как имя, фото профиля, подписки, количество подписчиков, а также недавние комментарии, оставленные на данном канале.

Вся эта информация и так доступна на YouTube, но карточки профилей объединяют её в одном месте.

Новая функция позволит блогерам определять самых активных поклонников и троллей.

Тестирование этой функции было начато в сентябре. Теперь она запускается для всех пользователей, но пока только на Android.

ИСТОЧНИКTechCrunch
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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Александр

Для блогеров эта функция будет очень полезной. Отлично, что разработчики это сделали.

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1 час назад