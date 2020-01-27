Зарубежные SEO-специалисты заметили, что Google добавил на панели знаний иконки профилей.
Поисковик тестировал это обновление около года, а теперь, похоже, приступил к его запуску.
В англоязычной поисковой выдаче иконки профилей стали отображаться для многих специалистов и компаний.
Ниже – несколько примеров:
Известный западный эксперт по локальному поиску Джой Хоукинс написала в Twitter, что также видит эти иконки и считает, что это запуск.
В Google пока не комментируют эту ситуацию.
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