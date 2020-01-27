Google добавил на панели знаний иконки профилей

Анна Бондарь -
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Зарубежные SEO-специалисты заметили, что Google добавил на панели знаний иконки профилей.

Поисковик тестировал это обновление около года, а теперь, похоже, приступил к его запуску.

В англоязычной поисковой выдаче иконки профилей стали отображаться для многих специалистов и компаний.

Ниже – несколько примеров:

Известный западный эксперт по локальному поиску Джой Хоукинс написала в Twitter, что также видит эти иконки и считает, что это запуск.

В Google пока не комментируют эту ситуацию.

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