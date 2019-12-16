Яндекс и НИУ ВШЭ разработали образовательную программу для бизнес-руководителей

Программа «Бизнес-мышление в цифровой действительности» представляет международный и российский опыт вузов и крупнейших компаний в сфере цифровизации бизнес-процессов в различных секторах экономики. В пяти модулях обучающего проекта сконцентрирован обзор современных цифровых технологий и практический опыт их внедрения в российских и международных компаниях. Курс стартует в марте 2020 года.

Авторами программы стали эксперты НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге и Яндекса, при участии «Газпром нефть» и бизнес-школы MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, которая была создана ведущим техническим университетом Европы — Politecnico di Milano. Благодаря такому партнерству обучение в программе позволяет студентам общаться с профессионалами мира бизнеса, перенимать опыт международных компаний и строить успешную карьеру.

Среди спикеров программы – эксперты по цифровой трансформации и внедрению цифровых технологий в управлении компаний: Яндекс, Microsoft, ABBYY, RealWeb, amoCRM, Битрикс24, СБКлауд, Банк ВТБ, Почта России, Норильский никель и многих других.

Смешанный формат обучения включает очные встречи, дистанционное обучение на современной онлайн-платформе, вебинары и практические кейсы от руководителей известных компаний и общение с экспертами в модерируемом чате. Такой формат позволяет проходить курс без отрыва от текущей работы. В завершении обучающего проекта состоится защита идеи использования цифровых технологий для развития бизнеса с обратной связью от экспертов и слушателей программы.

Программа будет полезна руководителям компаний крупного и среднего бизнеса, собственникам бизнесов, готовых развивать себя и компанию в условиях современной цифровой действительности.

Андрей Себрант, директор по стратегическому маркетингу Яндекса:

«Яндекс активно строит цифровое будущее, в котором нам всем предстоит жить и работать. Но технологии имеют смысл и приносят пользу только тогда, когда люди охотно и умело ими пользуются. Мы в Яндексе много работаем в рамках Образовательной инициативы, помогая людям разного возраста и профессий комфортно и продуктивно жить и работать в цифровом мире, и я очень рад, что теперь мы участвуем и в новаторском проекте отечественного бизнес-образования».

Напомним, в этом месяце компания Яндекс и Московский физико-технический институт (МФТИ) открыли совместную лабораторию, где специалисты будут работать над развитием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.

