Производители электроники не хотят нести ответственность за предустановку российского ПО

Вступление в силу с июля 2020 года норм об обязательной предустановке на смартфоны, компьютеры и ТВ российского софта может привести к проблемам со стабильностью работы этих устройств.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.) предложила распространить ответственность за стабильность работы устройств и на производителей программного обеспечения (ПО).

Антон Гусков, представитель РАТЭК:

«Сейчас ответственность за качество и стабильность работы несут производители, импортеры и продавцы устройств. Но 1 июля 2020 года вступит в силу закон об обязательной предустановке отечественного софта, таким образом, стабильность работы устройств будет зависеть в том числе от установленных на них отечественных приложений».

По мнению ассоциации, ответственность, включая материальную, должны будут нести разработчики софта, что необходимо закрепить в законе «О защите прав потребителей».

РАТЭК также предлагает смягчить вступление закона в силу с помощью переходного периода сроком до года. В этот период ассоциация предлагает провести пилотный проект по предустановке одного некоммерческого приложения, например «Госуслуг», на один конкретный вид устройств.

Напомним, в начале декабря президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на электронную технику, продаваемую в России.

Закон начнет действовать с 1 июля 2020 года. Списки обязательных приложений и устройств, на которые распространяются требования, а также порядок установки должно будет определить правительство.