Производители техники просят ФАС отложить предустановку российского ПО до 2021 года

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила отложить реализацию закона о предустановке российских программ и приложений до 1 января 2021 года. Об этом говорится в отзыве РАТЭК на предложения Федеральной антимонопольной службы.

«Мы поддерживаем поэтапный подход к реализации этого закона, но предлагаем перенести первый этап на более поздний срок. В противном случае производители или ритейлеры не успеют подготовиться к вступлению закона в силу, так как после того, как будет подписано и выпущено постановление правительства, они должны будут найти разработчиков подходящего софта, заключить с ними договоры, провести тестирование», — пояснил представитель ассоциации Антон Гуськов.

В тоже время российские разработчики ПО, напротив, предлагают ускорить исполнение закона. Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) в своем отзыве на концепцию ФАС указала, что сроки вступления в силу требований о предустановке ПО «чрезмерно затянуты».

«На практике даже у производителей, выпускающих несколько категорий устройств из указанного перечня, работы по разным устройствам разделены, поэтому не возникает дефицита ресурсов при проработке вопросов предустановки», — указывается в отзыве.

В ФАС сообщили, что отзывы получены и все они «будут рассмотрены и по возможности учтены».

Напомним, российский президент подписал закон об обязательной предустановке российского ПО на продаваемую в России электронную технику в начале декабря 2019 года. Закон начнет действовать с 1 июля 2020 года.

ФАС уже разработала график предустановки российского ПО, предложив следующие сроки: