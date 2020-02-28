Google позволит пользователям создавать свои профили в поиске

Google тестирует возможность для пользователей настраивать собственные профили в результатах поиска. Об этом сообщает Android Police.

Информация о новой функциональности содержалась в Справочном центре Google, но она уже удалена.

Согласно Search Engine Journal, в документации говорилось следующее:

«Вы можете создать своё присутствие в поиске Google, заполнив карточку публичного профиля. Вам нужно отправить карточку профиля с релевантной информацией. После этого люди смогут находить ваш профиль в результатах поиска Google».

На данный момент новая функция доступна только в Индии.

Чтобы создать карточку, нужно ввести запрос «Add me to Google», а затем нажать на ссылку «Get started». Пользователи должны ввести своё имя, местоположение и род занятий.

При этом профили не должны содержать рекламу в какой-либо форме. В них также нельзя использовать такие слова, как «best», «only» и «cheapest».

Google также отмечает, что показ карточки профиля в результатах поиска не является гарантированным, но чем больше информации предоставит пользователь, тем более вероятно, что Google покажет созданную им карточку.