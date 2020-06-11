Президент России поручил разработать меры поддержки для ИТ-компаний

Российский президент Владимир Путин поручил правительству и регионам проработать меры поддержки компаний связи и ИТ, в том числе налоговые льготы.

Такое решение было принято по итогам совещания о развитии отрасли связи и ИТ с участием представителей бизнеса. Президент поручил подготовить комплексный план поддержки ИТ-отрасли и включить в общенациональный план восстановления экономики следующие меры:

подготовить решения по комплексному налоговому маневру, который стимулировал бы развитие ИТ;

стимулировать развитие перспективных технологий в этой области. Ускорить доработку и принятие закона об экспериментальных правовых режимах;

активизировать работу по подготовке и утверждению федерального проекта по развитию искусственного интеллекта для поддержки этой технологии.

проработать вопрос льготного доступа центров обработки данных к электроэнергии, чтобы сократить издержки и снизить стоимость услуг для пользователей.

«Смысл такого комплекса действий должен заключаться в том, чтобы в России были созданы действительно глобально конкурентные условия для работы ИТ-специалистов, чтобы они реализовывали свой творческий и предпринимательский потенциал именно здесь, дома, в стране у нас», — отметил Путин.

На совещании участники рынка настаивали, что без государственной поддержки многие ИТ-компании могут обанкротиться, а толковые специалисты уехать за рубеж. В частности, президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров сообщил, что из-за пандемии коронавируса с середины апреля выручка компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО) упала на 39% по сравнению с показателями прошлого года. При этом себестоимость разработки ПО складывается на 80% из заработной платы.

Отметим, что в начале мая Минкомсвязи направило в аппарат правительства и Минэкономразвития РФ письмо с предупреждениями о том, что уже во втором квартале текущего года российская отрасль информационных технологий может стать убыточной.

По расчетам ведомства, по итогам 2020 года, прибыль ИТ-компаний сократится на 30 млрд рублей и составит 93 млрд рублей. При этом средняя численность IТ-специалистов снизится во втором полугодии 2020 года на 27 000 и вернется к докризисному уровню только к 2024 году.