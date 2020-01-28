34% россиян готовы зашифровать личную информацию в QR-код — исследование

ВКонтакте для бизнеса и ResearchMe в ходе совместного исследования выяснили, что 34% россиян готовы зашифровать свою личную информацию в QR-код для ее активного использования. К такой информации респонденты отнесли номер телефона (49%), ссылки на соцсети (47%) и электронную почту (39%). При этом 37% опрошенных записали бы в него свою группу крови и паспортные данные. А каждый 12-й не только готов закодировать личную информацию, но и сделать татуировку с уникальным шифром.

Исследование показало, что мужчины и женщины используют QR-коды для разных целей. Так, 51% опрошенных мужчин отметили, что сканируют их для получения полезной информации. А 52% женщин сказали, что перейдут по зашифрованной ссылке, если она содержит информацию об акции или скидке.

Большинство россиян, которые используют QR, встречают их на чеках (61%) и упаковках товаров (51%). При этом к самой технологии чаще всего обращаются для оплаты — так ответили 44% применяющих ее участников исследования. 32% респондентов воспользовались QR-кодами для перехода на страницы с конкретными товарами. На третьем месте по популярности — сервис Чекбэк от ВКонтакте (29%), который позволяет вернуть часть денег за покупки в офлайн-магазинах, отсканировав штрихкод на чеке. Самыми невостребованными кодами стали те, которые ведут в чаты или отправляют готовые текстовые сообщения — только 3% россиян пользуются этими функциями.

В целом по стране, 60% участников исследования готовы совершать покупки с помощью QR-кодов. Лидирующее место по этому показателю заняла Уфа: 68% местных жителей согласны оплачивать товары с помощью этого инструмента. На втором и третьем местах Москва (67%) и Самара (66%). Меньше всего респондентов, готовых доверить оплату новой технологии, проживает в Санкт-Петербурге, Красноярске и Новосибирске. При этом даже в этих городах количество людей, которые хотят попробовать оплату через код, уже приближается к 60%.

Об исследовании: в опросе приняли участие 9 687 респондентов из более чем 15 городов России. Опрос проводился среди мужчин и женщин в возрасте от 18 лет.

Напомним, осенью прошлого года ВКонтакте появился конструктор QR-кодов, который дает возможность предпринимателям и авторам генерировать QR-коды с любой ссылкой и дизайном.

Тогда же соцсетью была запущена возможность показа рекламы пользователям, которые отсканировали QR-код.