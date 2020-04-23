Google тестирует Question Hub для сбора вопросов на тему COVID-19

В 2018 году Google начал тестировать новую функциональность в поиске, которая получила название Question Hub. С её помощью пользователи могли отправлять в Google те вопросы, на которые они не нашли ответа. Далее эта информация передавалась издателям, чтобы они могли подготовить соответствующий контент.

Изначально пилотный проект Question Hub был запущен в Индии и других регионах, где существуют пробелы в контенте. Теперь он тестируется в США по запросам, связанным с коронавирусом.

Издатели, которые принимают участие в пилотном проекте, могут видеть вопросы пользователей в Search Console:

Тестирование проводится в ограниченном масштабе.

Подробнее о Question Hub можно узнать на сайте проекта.