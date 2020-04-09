Работа.ру запустила сайт с вакансиями удаленной работы

Сервис Работа.ру запустил ресурс для поиска удаленной работы doma.rabota.ru. Так Работа.ру напоминает своим пользователям о необходимости соблюдать режим самоизоляции и привлекает внимание к вакансиям с удаленной работой, которых становится все больше.

По данным сервиса, в марте по всей России число вакансий с удаленной работой увеличилось на 71% по сравнению с февралем. В Москве этот показатель вырос на 25%.

Для удобства соискателей на проекте doma.rabota.ru уже размещено более 3 000 предложений о работе в удаленном формате: в сфере образования (74% вакансий), в области продаж (14%), по 6% вакансий – для профессионалов в HR и маркетинге.

Кроме того, портал Работа.ру присоединился к флешмобу Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, изменив логотип сервиса в социальных сетях, визуально реализовав концепцию #оставайтесьдома, поместив первую букву названия в домик, тем самым призывая людей оставаться дома, беречь себя и своих близких:

В флешмобе также приняли участие такие компании, как Сбербанк, «Ситимобил», Okko, SberFood, «Деловая среда», DocDoc, «ДомКлик», Dialog, Strategy partners, «Эвотор» и другие.

Отметим, что на сервисе поиска работы и сотрудников Worki также появился специальный раздел «Работа на карантине» с вакансиями, которые показали самый высокий рост спроса с начала распространения эпидемии.