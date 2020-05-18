Самые высокооплачиваемые специальности на удаленке по версии Работа.ру

Сервис Работа.ру назвал самые высокооплачиваемые профессии на удаленке в мае.

Одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по реализации программного обеспечения, Wi-Fi и систем видеонаблюдения. Он может получать до 250 тыс. рублей в месяц.

На второй строчке рейтинга — переводчики с английского языка. Они могут получать до 200 тыс. за переводы аналитических отчетов, инструкций и обзоров фильмов.

Традиционно высокий доход на удаленке у IT-специалистов. Например, менеджер по продажам IT-сервисов для корпоративных клиентов может ежемесячно зарабатывать 150 тыс. рублей.

Четвертое место поделили системный администратор с вечерним графиком в компании, занимающейся IPTV, и инженер-проектировщик, который сможет разработать проектную документацию по объектам капитального ремонта и реставрации. Им обещают платить больше 100 тыс. рублей в месяц.

Также высокий доход предлагают конструкторам мебели (до 100 тыс. рублей) и специалистам по настройке контекстной рекламы (до 90 тыс. рублей).

Сервис сообщает, что в мае число откликов на вакансии с удаленной работой выросло в 7 раз. Чаще всего россияне откликаются на вакансии курьеров, операторов колл-центров и HR-менеджеров.

Отметим, что в начале апреля на Работа.ру появился специальный ресурс для поиска удаленной работы, с вакансиями, которые показали самый высокий рост спроса с начала распространения эпидемии.

