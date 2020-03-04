РАЭК: более 50% экономики России зависит от интернета

На сегодняшний день от 50 до 80% экономики России зависит от коммуникационных и цифровых технологий. К такому выводу пришли аналитики Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в рамках работы над ежегодным исследованием Экономики Рунета.

В рамках круглого стола на тему «Интернет в России: состояние, тенденции и перспективы развития» эксперты РАЭК поделились основными показателями роста отечественной интернет-отрасли, сдерживающими факторами, отраслевыми проблемами и путями их решения.

Аудитория рунета составляет 95,9 млн человек, проникновение интернета — 78,1%. Мобильная аудитория традиционно демонстрирует рост, в этом году она составила 85,2 млн человек. Можно ожидать, что в ближайшее время мобильная аудитория сравняется по объему с аудиторией рунета.

Объем экономики рунета в 2019 году составил 4,7 трлн рублей, показав рост 20% относительно 2018 года.

Объем хабов экономики рунета:

Реклама и маркетинг — 330 млрд рублей,

Инфраструктура — 130 млрд рублей,

Электронная коммерция — 2850 млрд рублей,

Платежные услуги — 1350 млрд рублей,

Цифровой контент — 115 млрд рублей.

Напомним, в 2018 году вклад рунета в российскую экономику был оценен в 3,9 трлн рублей, маркетинг и реклама — в 262,9 млрд рублей, инфраструктура — в 106,2 млрд рублей, электронная коммерция — в 1953,4 млрд рублей.