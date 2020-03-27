Rambler Group тестирует агрегатор популярных новостей «Гиперновости»

Компания Rambler Group начала закрытое тестирование агрегатора новостей для измерения читательского спроса «Гиперновости».

Сервис в режиме реального времени анализирует спрос в поисковых и рекомендательных системах, соцсетях, агрегаторах новостей и блогах и составляет рейтинг популярных заголовков. Как пояснили в компании, рейтинг формируется на основе уникальных посетителей и обновляется каждые 10 секунд. В «Гиперновостях» также можно смотреть рейтинг за временные отрезки от 30 секунд до часа.

В числе партнеров, которые тестируют сервис, Rambler Group назвала «Ведомости», «Коммерсантъ», «Комсомольскую правду» и Forbes. Сами издания не подтверждают участие в проекте.

Чтобы присоединиться к закрытому тестированию сервиса, нужно оформить заявку в разделе «Добавить сайт» на top100.rambler.ru и установить счетчик «Рамблер/топ-100». Полученный код нужно добавить на сайт издания и написать письмо в службу поддержки для открытия доступа к сервису.

Напомним, в августе 2019 года состоялась сделка о покупке Сбербанком 46,5% Rambler Group. В результате Сбербанк получил онлайн-кинотеатр Оkkо, издания Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, ресурсы Championat.com, Rambler.ru, LiveJournal.com, сервис Рамблер.Касса и кинотеатр «Художественный».