Rambler Group запустила онлайн-платформу для помощи медперсоналу

Rambler Group запустила социальную O2O-платформу (online-to-offline) «Помоги врачу», в рамках которой будет организована доставка трехразового питания российским медикам, задействованным в лечении больных с COVID-19.

Любой человек может перечислить средства тем, кто ежедневно борется с вирусом и спасает жизни. Питание для медицинского персонала, как старшего, так и младшего, будет поставляться из ресторанов и кафе по специально разработанному меню, согласованному с конкретной больницей.

На старте проекта первая адресная помощь будет направлена сотрудникам одной из больниц Московского региона. Список учреждений, которым будет оказываться помощь, будет расширяться по мере участия большего числа пользователей в проекте.

Помочь медикам можно здесь. Размер взноса не ограничен, для удобства доступны различные варианты оплаты: банковской картой, денежным переводом по реквизитам, через Сбербанк Онлайн, «Альфа-Клик», Промсвязьбанк, Яндекс.Деньги и Google Pay. Также есть возможность настроить автоплатеж и помогать медикам на ежемесячной основе.

Максим Тадевосян, управляющий директор Rambler&Co:

«Опираясь на опыт зарубежных стран, мы можем прогнозировать выход на плато и постепенное снижение количества случаев госпитализации при COVID-19 в России. Однако при этом медицинский персонал будет по-прежнему испытывать высокую нагрузку. Поэтому мы хотим организовать не единоразовую маркетинговую акцию, а создать платформу, в рамках которой будет оказываться постоянная адресная помощь медицинскому персоналу. Наш проект — благодарность тем, кто трудится на передовой в эти непростые времена и каждый день спасает жизни. Также, привлекая к сотрудничеству кафе и рестораны, мы планируем оказать поддержку кафе и ресторанам — малому и среднему бизнесу, которому пандемия нанесла катастрофический ущерб».

По словам Тадевосяна, на сегодняшний день аудитория медиаактивов Rambler&Co превышает 66 млн пользователей. Если каждый из этих пользователей пожертвует по одному рублю, компания сможет в течение месяца обеспечивать трехразовым питанием несколько десятков больниц.

Напомним, компания Яндекс также запустила специальный проект «Помощь рядом», в рамках которого оказывает поддержку медицинским и социальным службам, нагрузка на которые многократно возросла из-за пандемии коронавируса. В рамках проекта компания организует поездки врачей и волонтеров, доставляет продуктовые наборы, лекарства и тесты на коронавирус.

