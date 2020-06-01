Рамблер начал выпускать собственные подкасты

Портал Рамблер начал производство собственных подкастов и запустил два новых проекта. Для пользователей портала уже доступны первый выпуск короткого новостного подкаста «Рамблер, какие новости?», а также астрологический прогноз на предстоящую неделю в «Слушай Рамблер».

Eжедневный новостной подкаст будет вести журналист радиостанций «Европа плюс» и «Ретро FM» Никита Нелюбин. Подкаст «Слушай Рамблер» объединит в себе различный контент портала, который теперь доступен и в аудиоформате.

В ближайшее время оба подкаста появятся в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Bookmate и других популярных сервисах.

Максим Юрищев, управляющий директор портала Рамблер:

«Мы планируем расширять тематику подкастов, запускать новые форматы, начать производство более длительных выпусков, и уверены, что все наши предложения найдут своего потребителя».

Объем инвестиций в проект компания не раскрывает.

Напомним, в середине мая Rambler Group запустила сервис отключения рекламы. Теперь все пользователи смогут по желанию отключить рекламу на всех медиа и сервисных ресурсах группы компаний. Стоимость услуги составляет 65 рублей в месяц, а для тех, кто хочет попробовать сервис, действует тестовый период – три дня.