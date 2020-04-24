Rambler попросил прекратить уголовное дело против Nginx

Компания Rambler Group направила в правоохранительные органы ходатайство о прекращении уголовного дела о правах на Nginx и попросила исключить его из списка потерпевших.

Отметим, что такое поручение менеджменту интернет-холдинга еще в декабре прошлого года дал совет директоров. Также по решению совета, Rambler расторг договор от 2015 года с кипрской Lynwood Investments CY Ltd. – ей он уступил права на предъявление претензий и исков в разбирательстве с Nginx.

В сообщении холдинга говорится, что Lynwood Investments CY Ltd. ранее называлась A&NN Holding и являлась акционером группы Rambler. Теперь она не может вести дела от имени Rambler, но при этом «сохранила за собой право доказывать причинение убытков и требовать их компенсации по этому делу» – но от своего имени и в своих интересах.

В Rambler отметили, что дело открыто по статье публичного обвинения (речь идет о ч. 3 ст. 146 УК о нарушении авторских и смежных прав группой лиц в особо крупном размере), поэтому финальное решение о его закрытии остается за следователями.

В Lynwood подтвердили, что компания стала единоличным обладателем прав требования к основателям nginx. Компания продолжит защищать «свои законные интересы во всех юрисдикциях, в установленном законом порядке».

Напомним, что cобытия вокруг судебного разбирательства между Rambler Group и Nginx вызвали большой резонанс среди участников рынка. Директор по распространению технологий Яндекса Григорий Бакунов сделал официальное заявление, отражающее позицию Яндекса относительно преследований за открытый код. Компания Mail.ru Group и ВКонтакте также выступили в поддержку Nginx с утверждением, что open source технологии должны быть свободными.