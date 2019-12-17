Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler предлагает разорвать отношения с компанией Lynwood, которой в 2015 году были переданы права на защиту интересов Rambler, после ситуации, возникшей с компанией Nginx.

Как сообщается в официальном пресс-релизе Rambler, компании Lynwood рекомендовано отозвать заявление. Кроме того, совет директоров решил поручить менеджменту компании попросить правоохранительные органы РФ о прекращении возбужденного ранее уголовного дела.

Также в пресс-релизе содержится поручение менеджменту ознакомить основателей Nginx и представителей компании F5 с материалами, которые свидетельствуют о возможном нарушении прав Rambler, и провести консультации по урегулированию ситуации.

Комитету по кадрам совета директоров поручено рассмотреть вопрос о действиях должностных лиц Rambler в вопросах взаимодействия с cоветом директоров по ситуации с Nginx.

В пресс-службе пояснили, что перед заседанием совет директоров был проинформирован, что в 2015 году менеджмент Rambler обратил внимание на наличие некоторых признаков возможного неправомерного отчуждения интеллектуальной собственности Rambler в 2011 году, в 2015 году был заключен договор, в соответствии с которым холдингу A&NN (текущее наименование Lynwood) были переданы права на защиту интересов Rambler по этой тематике.

«За прошедшие годы юристами Lynwood совместно с международными юридическими компаниями и независимой специализированной компанией в области информационной безопасности была проделана большая работа по анализу значительного объема информации и было собрано около тысячи страниц документов, файлов и служебной переписки, имеющих отношение к участию Rambler в разработке продукта Nginx. Данные документы могут свидетельствовать о наличии правовых оснований для вывода о нарушении прав Rambler», — пояснили в пресс-службе Rambler.

Первый зампред правления Сбербанка, председатель совета директоров Rambler Лев Хасис отметил на заседании, что для IT-компаний защита собственных прав является естественной, но такие вопросы должны решаться в гражданско-правовой плоскости. По его словам, споры о правах на интеллектуальную собственность встречаются повсеместно. Хасис сообщил, что с основателями Nginx ведется диалог.

Отметим, что cобытия вокруг судебного разбирательства между Rambler Group и Nginx вызвали большой резонанс среди участников рынка. Директор по распространению технологий Яндекса Григорий Бакунов сделал официальное заявление, отражающее позицию Яндекса относительно преследований за открытый код. Компания Mail.ru Group и ВКонтакте также выступили в поддержку Nginx с утверждением, что open source технологии должны быть свободными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вчера сделал заявление о том, что российские власти не будут вмешиваться в разбирательство холдинга Rambler и владельцев сервера Nginx, это вопрос суда и правоохранительных органов.