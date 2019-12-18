Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации

Компания Rambler Group отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги. Никаких компенсаций и финансового возмещения при этом от сервиса не требуется.

Как сообщает пресс-служба Rambler Group, стороны спора согласились провести переговоры в рамках внесудебного урегулирования претензий:

«Переговоры велись от лица менеджмента Rambler Group, внешний юрист, ранее ведущий кейс для Rambler Group, был отстранен. По итогам переговоров Rambler Group и видеостриминговый сервис Twitch подписали соглашение об урегулировании спора. Соглашение не подразумевает выплату какой-либо финансовой компенсации, Rambler Group отзывает иск».

Помимо этого, отмечается, что условия соглашения удовлетворяют обе стороны, кроме того, Twitch предоставил Rambler Group все необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями инструменты.

При этом в Мосгорсуде сообщили, что ходатайство об отзыве иска не поступало:

«Данное ходатайство в Мосгорсуд не поступало. Следующее судебное заседание по гражданскому делу назначено на 20 декабря в 10:15 мск», — заявил представитель суда.

Напомним, иск ООО «Рамблер Интернет Холдинг» к Twitch Interactive основывался на фактах нарушения прав на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, которыми Rambler владеет в России. Требования Rambler Group, кроме взыскания материальной компенсации, включали также требования блокировки Twitch на территории России.

