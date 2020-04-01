Яндекс.Вебмастер открыл доступ к расширенной статистике по сайту

С сегодняшнего дня в Яндекс.Вебмастере стала доступна расширенная статистика страниц сайта, которые добавлены в Sitemap или переведены в формат Турбо.

Раньше такие сведения были доступны в отчетах Вебмастера, но количество запросов или изменений на страницах ограничивалось. Теперь можно скачать архив с информацией обо всех страницах сайта без ограничений.

В расширенной статистике сайта можно получить данные по всем поисковым запросам, по которым сайт отображался в поиске за последние семь дней. Раньше в сервисе отображалось только 3000 запросов за последние три месяца.

Помимо запросов, будет показана средняя позиция в поиске, число показов и кликов. Статистика учитывает результаты поисковой выдачи на любых устройствах по всем регионам.

Также статистика содержит данные о состоянии страниц в поиске на данный момент:

url — адрес страницы;

httpCode — HTTP-код, полученный роботом во время последнего обхода;

status — статус страницы в поиске;

lastAccess — дата последнего посещения страницы роботом;

turboPage — наличие Турбо-страницы для URL;

fromSitemap — наличие URL в файле Sitemap;

redirTarget — адрес страницы для перенаправления;

relCanonical — адрес основной страницы (значение атрибута rel=«canonical»);

title — заголовок страницы (содержимое HTML-элемента title);

metaDescription — содержимое метатега Description.

Чтобы выгрузить данные, нужно добавит все страницы сайта в Sitemap, и проследить чтобы об был доступен роботу (загрузить на сайт, добавить ссылку в robots.txt или в Яндекс.Вебмастер). Либо использовать технологию Турбо.

Sitemap и технологию Турбо необязательно использовать вместе, можно выбрать один из способов.

Подробней о расширенной статистике по сайту можно почитать в Помощи.

Напомним, Яндекс.Вебмастер в рамках эксперимента открыл доступ к расширенной статистике по сайту на некоторые аккаунты несколько недель назад.

Еще ранее был добавлен новый функционал в отзывы на сайт. Теперь отзывы можно сортировать по дате, релевантности, популярности и рейтингу.