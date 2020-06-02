Яндекс.Директ реализовал раздельное управление ставками

В Яндекс.Директе теперь можно закупать мобильный и десктопный рекламный трафик по отдельности с помощью независимого управления ставками. Рекламодателям становится доступно полное разделение рекламных кампаний по типам устройств, чтобы было проще работать с разной аудиторией на больших и маленьких экранах.

Прежде такая возможность уже была в медийных кампаниях. В контекстной рекламе в начале этого года в систему были добавлены более гибкие корректировки по закупке отдельно мобильного трафика, и вот теперь в компании доработали возможность рекламироваться раздельно на мобильную аудиторию и ту, что использует только десктопные экраны.

Дмитрий Качмар, коммерческий директор Яндекса:

«Яндекс фокусируется над улучшением качества мобильного трафика, чтобы реклама не раздражала пользователей и была максимально эффективной для бизнесов. Ранее, кроме Антифрода была введена технология отслеживания двойного клика, механики, которые помогают не провоцировать случайные переходы по рекламе, разработаны специальные форматы показа в приложениях. Все эти инициативы дали нам уверенность в качестве нашего рекламного инвентаря и позволили запустить в открытую бету его продажу по модели CPA. Прицельные закупки трафика на разных типах устройств позволят лучше конвертировать аудиторию и увеличить суммарную эффективность рекламы».

Подробнее о настройках раздельного аукциона можно почитать здесь.

Напомним, с 1 июня в Яндекс.Директе телефонные консультации рекламодателей осуществляются по пин-коду. При звонке в отдел клиентского сервиса специалисты Директа начали запрашивать не только номер кампании, но и разовый пин-код. Он действует в течение 15 минут и понадобится для каждого нового обращения по телефону.

