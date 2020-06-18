Роскомнадзор снимает ограничения с Telegram

Роскомнадзор заявил о снятии ограничений с мессенджера Telegram на территории Российской Федерации.

Ведомство «позитивно оценивает готовность противодействовать терроризму и экстремизму», которую продемонстрировала администрация мессенджера.

Таким образом, Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к Telegram, по согласованию с Генпрокуратурой РФ.

Напомним, мессенджер Telegram блокируется на территории России с апреля 2018 года по решению суда, в связи с неисполнением российского законодательства о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

На прошлой неделе законопроект о разблокировке Telegram был внесен в Госдуму РФ.

Со своей стороны, создатель Telegram Павел Дуров всячески подчеркивал, что приветствует инициативу депутатов Госдумы от «Справедливой России», указывая, что разблокировка позволила бы тридцати миллионам российских пользователей Telegram более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.