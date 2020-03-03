Facebook представил переработанную версию Messenger для iOS

Приложение стало более простым, лёгким и быстрым

Facebook анонсировал запуск более простой и быстрой версии Messenger для iOS.

Обновлённое приложение станет доступно в ближайшие недели. Оно будет загружаться вдвое быстрее, а его вес будет составлять лишь четверть от исходного размера.

В компании проект по разработке новой версии Messenger получил название LightSpeed.

Согласно Facebook, приложение было полностью переработано. Количество основного кода было сокращено на 84% — с более чем 1,7 млн строк до 360 тыс.

Меньшее количество строчек кода сделало приложение более лёгким и отзывчивым, а оптимизированная база кода позволит инженерам быстрее внедрять инновации.

Разработчики также переработали функции приложения, чтобы они соответствовали новой упрощённой инфраструктуре.

В связи с обновлением некоторые возможности Messenger будут временно недоступны, но в скором времени возобновят свою работу. Какие именно это будут функции, в Facebook не уточнили.

Напомним, что 4 марта вступят в силу изменения в политике Messenger Platform, которые предоставят компаниям больше возможностей для общения с клиентами.