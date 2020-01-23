Google: цепочки редиректов не должны быть длиннее 5 шагов

Чем меньше шагов, тем лучше

Сотрудник Google Джон Мюллер посоветовал владельцам сайтов стремиться к тому, чтобы цепочки 301 редиректов включали не более 5 шагов для тех URL, которые часто сканируются.

Превышать это ограничение не рекомендуется с точки зрения оптимизации скорости загрузки страницы. За одну попытку сканирования Googlebot проходит лишь 5 шагов в цепочке редиректов. Соответственно, если в ней более 5 переадресаций, то поисковый робот не попадёт на конечный URL.

В идеале нужно вообще избегать возникновения таких цепочек, поскольку каждый дополнительный шаг будет замедлять скорость загрузки страницы.