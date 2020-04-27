Google рекомендует хранить редиректы минимум год

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter на несколько вопросов, связанных с переадресацией.

Так, ранее Мюллер заявлял, что настройки перенаправлений желательно не изменять в течение года. Теперь он отметил, что хранить их нужно «минимум год», а не около года, чтобы Google мог их обработать несколько раз.

По его словам, в большинстве случаев редиректы остаются в течение нескольких лет.

I'd usually try to keep redirects in place for as long as possible, at least for a year so it's definitely been reprocessed a few times. In practice, they often remain in place for multiple years. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) April 27, 2020

Google также рекомендует регистрировать домен на более длительный срок, чтобы сохранить актуальные переадресации.

Usually if the domain registration drops, then you can't do anything like redirects. This is one of the reasons why we recommend keeping domains registered for a longer time, even when moving. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) April 22, 2020

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