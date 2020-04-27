Google рекомендует хранить редиректы минимум год

Анна Бондарь -
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На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter на несколько вопросов, связанных с переадресацией.

Так, ранее Мюллер заявлял, что настройки перенаправлений желательно не изменять в течение года. Теперь он отметил, что хранить их нужно «минимум год», а не около года, чтобы Google мог их обработать несколько раз.

По его словам, в большинстве случаев редиректы остаются в течение нескольких лет.

Google также рекомендует регистрировать домен на более длительный срок, чтобы сохранить актуальные переадресации.

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ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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