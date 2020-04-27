Google рекомендует хранить редиректы минимум год

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter на несколько вопросов, связанных с переадресацией.
Так, ранее Мюллер заявлял, что настройки перенаправлений желательно не изменять в течение года. Теперь он отметил, что хранить их нужно «минимум год», а не около года, чтобы Google мог их обработать несколько раз.
По его словам, в большинстве случаев редиректы остаются в течение нескольких лет.
Google также рекомендует регистрировать домен на более длительный срок, чтобы сохранить актуальные переадресации.
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