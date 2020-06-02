В Google Keyword Planner появилась функция уточнения ключевых слов

Google Ads добавил новую функцию в Планировщик ключевых слов – Refine Keywords (уточнение КС).

Новая функция позволяет группировать варианты ключевых слов на основании атрибутов товара или услуги, таких как цвет, размер и т.п.

Например, рекламодатель ищет варианты ключевых слов, связанных с «dry skin» («сухая кожа»). Раньше ему нужно было бы отсортировать тысячи возможных вариантов. Теперь же есть возможность фильтровать атрибуты, чтобы добавлять или исключать варианты ключевых слов, связанных с сухой кожей, такие как «крем для сухой кожи», «лосьон для сухой кожи», «зимний крем для лица» и т.д.

Благодаря Refine Keywords рекламодатели смогут проще и быстрее находить релевантные варианты ключевых слов.

Новая функция запущена в бета-режиме.