REG.RU начал регистрировать домены на разных языках с Unicode-символами

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU открыл регистрацию интернационализированных доменных имен (IDN) с Unicode — символами нелатинских алфавитов.

Теперь пользователи могут регистрировать адреса для сайтов с символами казахского, украинского, армянского, каталанского, греческого, японского и десятков других алфавитов. Такие адреса могут заинтересовать владельцев локальных бизнесов, а также создателей национальных культурных проектов в различных странах.

Зарегистрировать домены с символами нелатинских национальных алфавитов можно в 72 доменных зонах, в каждой свой набор доступных к регистрации символов, установленный правилами. Самый большой набор в .COM — более 80 алфавитов.

Ограничения по количеству символов в доменном имени с юникодом соответствуют правилам каждой конкретной зоны: например, в .RU это не менее 2 и не более 63 символов. Символы следует считать в punycode-представлении. Условия регистрации и цены доменов с символами национальных алфавитов такие же, как для адресов с латинскими.

Примеры возможных к регистрации доменов на разных языках: խնդրում.com, მზე.com, すべての人の健康.store, और.net, дүкен123.com.

Характеристику каждой доменной зоны можно посмотреть в энциклопедии доменных зон REG.RU. Чтобы зарегистрировать домен, необходимо ввести в строку подбора желаемое доменное имя. Если он свободен, выбрать его и перейти к регистрации и оплате услуги.

«Домены с национальными символами позволяют нашим клиентам, находясь в любой точке мира, зарегистрировать адрес на самых разных языках. Решение подойдет тем, кто хочет продвигать бизнес в определенной стране и подчеркнуть его локальную принадлежность, запустить культурный или некоммерческий проект. Сегодня REG.RU обслуживает более 366 тысяч IDN-доменов, большинство из которых кириллические. Мы уверены, что в скором времени это число вырастет за счет прироста адресов на других языках», — комментирует Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

Напомним, в начале апреля компания REG.RU представила новую метрику аналитического сервиса StatOnline.ru. Теперь на сайте можно узнать информацию о количестве обслуживаемых VPS и Dedicated-серверов разных хостинг-провайдеров.