В Госдуму РФ внесен законопроект о регулировании удаленной работы

В российскую Госдуму внесли законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы. Текст документа сегодня был опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, «право быть офлайн»), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

Документом также устанавливается возможность компенсации расходов удаленных работников:

«В коллективных договорах, локальных нормативных актах, принимаемых с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовых договорах о дистанционной работе может предусматриваться порядок компенсации расходов, связанных с использованием работником личного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации», — указывается в законопроекте.

Допускается заключение трудового договора о дистанционной работе и соглашения об изменении его условий путем обмена электронными документами. При этом в качестве места заключения такого договора указывается место нахождения работодателя. Кроме того, для расторжения трудового договора об удаленной работе устанавливаются общие основания, предусмотренные ТК РФ, а не самим договором, как это было ранее.

Документ внесен на рассмотрение группой депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателями палат Федерального собрания Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

Разработчики документа ссылаются на проблемы российского трудового законодательства, выявленные в ходе пандемии коронавируса. По их словам, действующая с 2013 года глава 49.1 ТК РФ о дистанционной работе достаточно сложна для применения, вследствие чего ею пользуются минимальное количество работников и работодателей.

По данным Росстата, в 2019 году из 67,1 млн занятых лишь 30 тысяч человек работали дистанционно на официальной основе.

Отметим, вчера в Госдуму был внесен законопроект о прекращении блокировки мессенджера Telegram на территории РФ.